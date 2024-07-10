Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика) — Finance.ua
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Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика)

Личные финансы
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Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика)
Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика)
Около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года от ТЦК в исполнительную службу уже поступило больше штрафов, чем за весь прошлый год.
Об этом сообщает Опендатабот.
11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов.
Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика)
В настоящее время треть этих штрафов уже закрыта — 4236 взысканий. В то же время 7526 штрафов все еще взыскивается с должников.
Речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил воинского учета, а только о тех, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.
Сколько штрафов наложило ТЦК с начала года (инфографика)
Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатабот, введите свой ФИО и дату рождения. А для того чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабот — в Telegram/Viber.

Справка Finance.ua:

  • 17 мая 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения;
  • за нарушение правил воинского учета предусматривается: штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен;
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5 100 до 8 500 гривен — для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц;
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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