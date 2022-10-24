Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК — Finance.ua

Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК
Прошлая неделя выдалась для энергетиков напряженной. Специалистам пришлось проводить отключение электроэнергии в Киевской области во избежание аварий в энергосистеме.
Это произошло из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Как известно, россияне целенаправленно уничтожают именно энергетические мощности.
Обстрелянные объекты и нерабочее оборудование привели к дефициту мощности. Так что энергетики были вынуждены выключать линии по графикам почасовых отключений.
Читайте также
«Мы делали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в области и вообще в энергосистеме. И все время призываем людей помогать нам экономно использовать электроэнергию», — обращаются работники ДТЭК к киевлянам.
Читайте также
В энергокомпании также отмечают:
«Если по графику стабилизационных отключений (при его вводе) у вас дома должен быть свет, а его нет, возможно, на электрооборудовании произошла авария».
Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
Поделиться новостью