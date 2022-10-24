Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК — Finance.ua

Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК Сегодня 20:40 — Энергетика

Прошлая неделя выдалась для энергетиков напряженной. Специалистам пришлось проводить отключение электроэнергии в Киевской области во избежание аварий в энергосистеме.

Это произошло из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Как известно, россияне целенаправленно уничтожают именно энергетические мощности.

Обстрелянные объекты и нерабочее оборудование привели к дефициту мощности. Так что энергетики были вынуждены выключать линии по графикам почасовых отключений.

«Мы делали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в области и вообще в энергосистеме. И все время призываем людей помогать нам экономно использовать электроэнергию», — обращаются работники ДТЭК к киевлянам.

В энергокомпании также отмечают:

«Если по графику стабилизационных отключений (при его вводе) у вас дома должен быть свет, а его нет, возможно, на электрооборудовании произошла авария».

Вечірній Київ По материалам:

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