Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК — Finance.ua
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Почему нет света, когда по графику должен быть: объяснение ДТЭК

Энергетика
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Прошлая неделя выдалась для энергетиков напряженной. Специалистам пришлось проводить отключение электроэнергии в Киевской области во избежание аварий в энергосистеме.
Это произошло из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Как известно, россияне целенаправленно уничтожают именно энергетические мощности.
Обстрелянные объекты и нерабочее оборудование привели к дефициту мощности. Так что энергетики были вынуждены выключать линии по графикам почасовых отключений.
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«Мы делали все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в области и вообще в энергосистеме. И все время призываем людей помогать нам экономно использовать электроэнергию», — обращаются работники ДТЭК к киевлянам.
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В энергокомпании также отмечают:
«Если по графику стабилизационных отключений (при его вводе) у вас дома должен быть свет, а его нет, возможно, на электрооборудовании произошла авария».

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Вечірній Київ
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