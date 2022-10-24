Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, — глава «Укрэнерго» — Finance.ua

Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, — глава «Укрэнерго» Сегодня 11:33 — Энергетика

Графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми, — глава «Укрэнерго»

При аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями. Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что графики могут быть пересмотрены.

Об этом РБК-Украина говорится в материале РБК-Украина.

«По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков — насколько и как они были выполнены», — сказал он.

При этом будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями.

«Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку», — добавил Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» заявил, что перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей (облэнерго). Использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент. Цель каждого оператора системы распределения — выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра «Укрэнерго».

«Если „Укрэнерго“ говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго — как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей», — рассказал Кудрицкий.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Киевской области начались вечером 19 октября. В «Укрэнерго» и дальше планируют применять плановые отключения электроэнергии.

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