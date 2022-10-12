Веерные отключения электроэнергии: Герус рассказал, когда решится проблема — Finance.ua

Веерные отключения электроэнергии: Герус рассказал, когда решится проблема Сегодня 19:00 — Энергетика

Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине пострадали десятки объектов энергетики. Для стабилизации ситуации используются веерные отключения электроэнергии, но уже в ближайшие дни ожидается улучшение.

Об этом рассказал глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире проекта Freeдом

«Пострадало несколько десятков объектов энергетики. Есть ситуация более сложная — например, Львовская область. То, что касается Киева и Киевской области, здесь ситуация уже налаживается. Проводятся ремонтные и восстановительные работы, и мы ожидаем, что уже завтра ситуация будет легче. Графики отключений электроэнергии либо уже не будут применяться, либо будут минимизированы», — отметил он.

По словам Геруса, украинские власти делают все, чтобы бытовые и промышленные потребители Украины были обеспечены светом.

«Прекращен экспорт электроэнергии в Европу, поэтому все делается для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине, и чтобы украинский потребитель был с электроэнергией... За несколько дней восстановить все эти объекты невозможно, это будет более долгая работа, но некоторые варианты, чтобы дать по резервным схемам электроэнергию потребителю, будут найдены. Над этим сейчас работают», — добавил глава комитета.

Он сказал, что полное восстановление разрушенной инфраструктуры займет месяцы, но сейчас власти работают над обеспечением населения электроэнергией и уменьшением последствий обстрелов.

Герус добавил, что украинцы прислушались к просьбе правительства ограничить потребление электроэнергии и смогли снизить его на 10%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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