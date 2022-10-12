Веерные отключения электроэнергии: Герус рассказал, когда решится проблема — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Веерные отключения электроэнергии: Герус рассказал, когда решится проблема

Энергетика
82
Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине пострадали десятки объектов энергетики. Для стабилизации ситуации используются веерные отключения электроэнергии, но уже в ближайшие дни ожидается улучшение.
Об этом рассказал глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире проекта Freeдом.
«Пострадало несколько десятков объектов энергетики. Есть ситуация более сложная — например, Львовская область. То, что касается Киева и Киевской области, здесь ситуация уже налаживается. Проводятся ремонтные и восстановительные работы, и мы ожидаем, что уже завтра ситуация будет легче. Графики отключений электроэнергии либо уже не будут применяться, либо будут минимизированы», — отметил он.
По словам Геруса, украинские власти делают все, чтобы бытовые и промышленные потребители Украины были обеспечены светом.
Читайте также
«Прекращен экспорт электроэнергии в Европу, поэтому все делается для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине, и чтобы украинский потребитель был с электроэнергией... За несколько дней восстановить все эти объекты невозможно, это будет более долгая работа, но некоторые варианты, чтобы дать по резервным схемам электроэнергию потребителю, будут найдены. Над этим сейчас работают», — добавил глава комитета.
Место для вашей рекламы
Он сказал, что полное восстановление разрушенной инфраструктуры займет месяцы, но сейчас власти работают над обеспечением населения электроэнергией и уменьшением последствий обстрелов.
Герус добавил, что украинцы прислушались к просьбе правительства ограничить потребление электроэнергии и смогли снизить его на 10%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.