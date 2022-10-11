В Киеве и области вводят веерные отключения (список и график) — Finance.ua
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В Киеве и области вводят веерные отключения (список и график)

Энергетика
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В результате ракетных ударов россии по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.
ДТЭК Энерго делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак россии.
Об этом сообщает ДТЭК.
С 11 октября энергетики на ежедневной основе будут заранее обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.
Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.
В некоторых районах свет будут выключаться с 6:00 до 10:00; с 14:00 до 18:00; с 22:00 до 02:00.
В других — с 10:00 до 14:00; с 18:00 до 22:00; с 02:00 до 06:00.
Полный список населенных пунктов по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • 10 октября россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК Энерго.
  • В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений и начали ремонтные работы.
  • ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго». В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы резервные энергоблоки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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