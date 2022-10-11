В Киеве и области вводят веерные отключения (список и график) — Finance.ua

В Киеве и области вводят веерные отключения (список и график) Сегодня 10:02 — Энергетика

В результате ракетных ударов россии по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.

ДТЭК Энерго делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак россии.

Об этом сообщает ДТЭК.

С 11 октября энергетики на ежедневной основе будут заранее обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

В некоторых районах свет будут выключаться с 6:00 до 10:00; с 14:00 до 18:00; с 22:00 до 02:00.

В других — с 10:00 до 14:00; с 18:00 до 22:00; с 02:00 до 06:00.

Полный список населенных пунктов по ссылке

Справка Finance.ua:

10 октября россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них — энергетические предприятия ДТЭК Энерго.

В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. В настоящее время энергетики проводят оценку повреждений и начали ремонтные работы.

ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК «Укрэнерго». В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями ДТЭК Энерго будут задействованы резервные энергоблоки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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