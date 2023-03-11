Почему не стоит заряжать телефон на 100% — Finance.ua

Почему не стоит заряжать телефон на 100% Сегодня 13:18 — Личные финансы

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, эксперты рекомендуют поддерживать его уровень заряда между 20% и 80%. Другими словами, не стоит заряжать телефон на 100% или давать ему разрядиться ниже 20%. Если вы заряжаете телефон на полную мощность, в среднесрочной и долгосрочной перспективе батарея ухудшится. По данным Tech Advisor, батарея должна работать от трех до пяти лет в лучшем случае, или от 500 до 1000 циклов зарядки, но б/у мобильный телефон прослужит не более трех лет. Помните, что хотя полная зарядка не смертельна для аккумулятора, это повторяющееся действие в конечном итоге сокращает срок службы.

Несколько советов по оптимизации срока службы аккумулятора

Существует несколько вещей, которые можно сделать для продления срока службы аккумулятора. И даже увеличить время подзарядки.

Отрегулируйте экран быстрого выключения.

Уменьшите яркость экрана или настройте его на автоматическое изменение.

Выключите звуки и вибрацию клавиатуры.

Ограничивайте приложения, которые используют много заряда аккумулятора.

Включите функцию экономии заряда аккумулятора.

Удалите неиспользуемые приложения.

Включите темную тему.

Почему плохо заряжать телефон ночью?

Оставлять телефон заряжаться на ночь не очень опасно, поскольку современные телефоны уже подготовлены к такому режиму подзарядки. Однако многие эксперты рекомендуют не оставлять телефон подключенным к зарядному устройству на ночь. Как объяснялось выше, это может быть вредно для аккумулятора в долгосрочной перспективе. Конечно, редкая ночная зарядка, вероятно, не будет иметь большого значения для его жизни, но если вы делаете это почти каждую ночь, вы скорее всего заметите замедление его работы или даже деградацию со временем.

Нужно ли выключать телефон, чтобы зарядить его?

Ни для кого не секрет, что обращение с мобильным телефоном во время зарядки влияет на аккумулятор, поскольку время зарядки значительно замедляется. Поэтому во время зарядки телефон должен выключаться, особенно если вы обычно оставляете его включенным на ночь.

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