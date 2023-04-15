Почему не стоит покупать автомобиль с системой «старт-стоп» — мнение экспертов Сегодня 04:59 — Технологии&Авто

Почему не стоит покупать автомобиль с системой «старт-стоп» — мнение экспертов

Система «старт-стоп», отключающая двигатель на светофорах, уже стала массовой: ее можно встретить как на премиальных, так и на бюджетных автомобилях.

На первый взгляд алгоритм работы «старт-стопа» прост: при коротких остановках она глушит силовой агрегат, а когда водитель отпускает педаль тормоза или выжимает сцепление, мотор снова оживает. Но в действительности инженеры серьезно изменили конструкцию силовых установок с такой опцией. Конечно же, они стали дороже, а все расходы перевели на покупателей.

При работе автомобиля электроника контролирует множество параметров. В частности, анализируется заряд аккумулятора, измеряется температура окружающей среды, а также снимаются показания с датчика коленчатого вала. Учитывая, что количество пусков резко увеличивается, производители используют не простую батарею, которая в таких условиях «убивается», не прожив и года, а гелиевую. За нее просят, разумеется, гораздо больше, причем сэкономить не получится.

Масло тоже нужно специальное, ведь при множестве пусков цилиндро-поршневая группа изнашивается гораздо быстрее. Коленчатый вал каждый раз фактически ложится на вкладыши, что провоцирует сокращение ресурса пар трения. Маркетологи компании Castrol, например, подсчитали, что количество стартов и остановок «железного коня», принадлежащего среднему автомобилисту, за год достигает 18 000 — то есть 50 раз в день.

Не забываем и тот факт, что водители любят, вырвавшись из пробки, сразу жать на газ. И тут возникает еще один аспект. Эксперты подсчитали, что с включенной системой «старт-стоп» разгон даже компактной легковушки до 20 км/ч ухудшается на 85%. То есть расход горючего при этом не уменьшается, а растет. Поэтому при реальной эксплуатации никакой выгоды нет — только увеличиваются затраты.

В результате зарабатывают на выгодных опциях только производители автомобилей и комплектующих. Да и сервисмены, ведь моторы на авто со «старт-стопом» больше подвержены поломкам.

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MMR По материалам:

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