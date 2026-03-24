Почему не квартира: что выбрать для инвестиций в недвижимость
Сейчас появляются инструменты, позволяющие зарабатывать на рынке недвижимости с гораздо меньшими суммами — без покупки квартиры, без хлопот с арендаторами и без юридических рисков прямой сделки. Это паевые и коллективные модели инвестирования.
В статье мы разбираем, как они устроены, что реально доступно украинцам и где проявить осторожность.
Прямая покупка квартиры — далеко не самый эффективный способ инвестировать в недвижимость.
- Во-первых, это замораживание большой суммы в одном активе.
- Во-вторых, доходность аренды в Украине редко превышает 6−8% годовых в валюте, и это до вычета затрат на обслуживание, ремонт и простои.
- В-третьих, ликвидность низкая: продать квартиру быстро и по справедливой цене — задача не из простых, особенно в условиях военного времени.
Коллективные модели решают часть этих проблем: ниже порог входа, диверсификация между несколькими активами, профессиональное управление.
В настоящее время рынок коллективных инвестиций в недвижимость находится на этапе early growth phase — рост и масштабирование.
«Мы постепенно переходим от стихийного инвестирования в жилищные объекты к институциональному, когда недвижимость превращается в финансовый инструмент, который легко приобрести на условиях сособственности», — говорит эксперт Виктор Бойчук.
Целевая аудитория
Он также добавил, что целевая аудитория фондов недвижимости выходит далеко за пределы покупателей квартир. Это вкладчики банков, покупатели облигаций, акций, криптовалют — миллионы украинцев, которые ранее не рассматривали инвестиции именно в «бетон» из-за слишком высокого порога входа.
Причины популярности таких инвестиций
Что касается причин популярности коллективных инвестиций, то коммерческий директор S1 REIT выделяет:
- значительно более низкий порог входа, если сравнивать с инвестированием в отдельные юниты;
- прозрачность и прогнозируемость инвестор может ознакомиться с бизнес-моделью фонда, проверить предыдущую динамику, результаты аудитов, переоценки активов
и т. п.;
- значительно более высокая ликвидность вследствие процедуры обратного выкупа, благодаря чему продать свою долю можно за считаные часы;
- покупка с дисконтом: S1 REIT является оптовым покупателем активов. Это позволяет покупать недвижимость по цене ниже рыночной, что автоматически увеличивает капитализационную прибыль;
- защита от инфляции: все договоры аренды заключаются с привязкой к курсу доллара. Благодаря этому доход остается стабильным в валютном эквиваленте вне зависимости от колебаний гривны;
- рост стоимости объектов: при расчете доходности учтутся не только регулярные арендные платежи, но и ожидаемый рост стоимости самих объектов в будущем.
