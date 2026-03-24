Почему не квартира: что выбрать для инвестиций в недвижимость

Сейчас появляются инструменты, позволяющие зарабатывать на рынке недвижимости с гораздо меньшими суммами — без покупки квартиры, без хлопот с арендаторами и без юридических рисков прямой сделки. Это паевые и коллективные модели инвестирования.

статье мы разбираем, как они устроены, что реально доступно украинцам и где проявить осторожность.

Прямая покупка квартиры — далеко не самый эффективный способ инвестировать в недвижимость.

Во-первых, это замораживание большой суммы в одном активе.

Во-вторых, доходность аренды в Украине редко превышает 6−8% годовых в валюте, и это до вычета затрат на обслуживание, ремонт и простои.

В-третьих, ликвидность низкая: продать квартиру быстро и по справедливой цене — задача не из простых, особенно в условиях военного времени.

Коллективные модели решают часть этих проблем: ниже порог входа, диверсификация между несколькими активами, профессиональное управление.

В настоящее время рынок коллективных инвестиций в недвижимость находится на этапе early growth phase — рост и масштабирование.

«Мы постепенно переходим от стихийного инвестирования в жилищные объекты к институциональному, когда недвижимость превращается в финансовый инструмент, который легко приобрести на условиях сособственности», — говорит эксперт Виктор Бойчук.

Целевая аудитория

Он также добавил, что целевая аудитория фондов недвижимости выходит далеко за пределы покупателей квартир. Это вкладчики банков, покупатели облигаций, акций, криптовалют — миллионы украинцев, которые ранее не рассматривали инвестиции именно в «бетон» из-за слишком высокого порога входа.

Причины популярности таких инвестиций

Что касается причин популярности коллективных инвестиций, то коммерческий директор S1 REIT выделяет:

значительно более низкий порог входа, если сравнивать с инвестированием в отдельные юниты;

прозрачность и прогнозируемость инвестор может ознакомиться с бизнес-моделью фонда, проверить предыдущую динамику, результаты аудитов, переоценки активов и т. п. ;

; значительно более высокая ликвидность вследствие процедуры обратного выкупа, благодаря чему продать свою долю можно за считаные часы;

покупка с дисконтом : S1 REIT является оптовым покупателем активов. Это позволяет покупать недвижимость по цене ниже рыночной, что автоматически увеличивает капитализационную прибыль;

защита от инфляции: все договоры аренды заключаются с привязкой к курсу доллара. Благодаря этому доход остается стабильным в валютном эквиваленте вне зависимости от колебаний гривны;

рост стоимости объектов: при расчете доходности учтутся не только регулярные арендные платежи, но и ожидаемый рост стоимости самих объектов в будущем.

