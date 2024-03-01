Почему могут отклонить заявление на выплаты больничных: разъяснение ПФУ — Finance.ua

Почему могут отклонить заявление на выплаты больничных: разъяснение ПФУ Сегодня 08:32 — Личные финансы

Почему могут отклонить заявление на выплаты больничных: разъяснение ПФУ

Финансирование для оплаты больничных работодателям производится через Пенсионный фонд Украины. Это происходит на основании поданного заявления-расчета. Речь идет о документе с информацией о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. В ПФУ объяснили, почему такое заявление могут отклонить.

Об этом рассказали на официальном портале Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что заявление-расчет, которые подавали в электронном виде, могут отклонить при наличии ошибок.

Самые распространенные ошибки:

неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т. п. ;

; не внесены данные о принадлежности застрахованного к льготной категории (например, к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы);

несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев) и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;

неверно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.

«Работодатели, которые по определенным причинам не могут воспользоваться электронным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, могут составить заявление-расчет в бумажной форме и подать его в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины», — отметили в Пенсионном фонде Украины.

Справка Finance.ua:

Размеры больничных застрахованным лицам в зависимости от стажа:

50% средней зарплаты (дохода) — застрахованным гражданам, у которых страховой стаж составляет не более 3 лет;

60% - срок страхового стажа — от 3 до 5 лет;



70% - страховой стаж составляет 5−8 лет;



100% - срок страхового стажа превышает 8 лет.



При этом отдельные лица, независимо от стажа, могут получить 100% зарплаты за больничный. Это категории лиц, имеющих льготы в соответствии с законодательством:

пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;

ветераны войны;



члены семей погибших защитников и защитниц.



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