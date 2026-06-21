Почему могут отказать в перерегистрации автомобиля Сегодня 13:17 — Технологии&Авто

Перерегистрация авто: кому и почему могут отказать, Фото: magnific

Основанием для отказа в перерегистрации транспортного средства могут стать проблемы с документами, юридические ограничения или несоответствие данных.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Когда могут отказать в перерегистрации

По данным МВД, чаще всего перерегистрацию невозможно провести, если транспортное средство находится в розыске, под арестом или имеет запрет на отчуждение.

Отказ могут получить владельцы автомобилей с уничтоженными или поддельными идентификационными номерами агрегатов (VIN-код кузова, шасси или двигателя).

Важно отметить, что переоформление не будет проведено, если продавец или покупатель находятся в розыске или в отношении продавца открыты исполнительные производства.

Кроме того, основанием для отказа могут быть ошибки или несоответствия в документах, отсутствие зарегистрированного места жительства, потеря свидетельства о регистрации транспортного средства или статус автомобиля как вещественного доказательства в уголовном производстве.

«Перед обращением в сервисный центр следует проверить все документы и убедиться в отсутствии каких-либо ограничений по владельцу или самому транспортному средству», — советуют эксперты.

Какие документы нужны для перерегистрации

Перерегистрировать автомобиль можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.

Для этого необходимо подготовить:

паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.

Стоимость перерегистрации составляет около 1306 грн. В эту сумму входят административная услуга, бланк нового свидетельства о регистрации и номерной знак.

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