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Почему могут отказать в перерегистрации автомобиля

Технологии&Авто
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Перерегистрация авто: кому и почему могут отказать
Перерегистрация авто: кому и почему могут отказать, Фото: magnific
Основанием для отказа в перерегистрации транспортного средства могут стать проблемы с документами, юридические ограничения или несоответствие данных.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Когда могут отказать в перерегистрации

По данным МВД, чаще всего перерегистрацию невозможно провести, если транспортное средство находится в розыске, под арестом или имеет запрет на отчуждение.
Отказ могут получить владельцы автомобилей с уничтоженными или поддельными идентификационными номерами агрегатов (VIN-код кузова, шасси или двигателя).
Важно отметить, что переоформление не будет проведено, если продавец или покупатель находятся в розыске или в отношении продавца открыты исполнительные производства.
Кроме того, основанием для отказа могут быть ошибки или несоответствия в документах, отсутствие зарегистрированного места жительства, потеря свидетельства о регистрации транспортного средства или статус автомобиля как вещественного доказательства в уголовном производстве.
«Перед обращением в сервисный центр следует проверить все документы и убедиться в отсутствии каких-либо ограничений по владельцу или самому транспортному средству», — советуют эксперты.

Какие документы нужны для перерегистрации

Перерегистрировать автомобиль можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.
Для этого необходимо подготовить:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность, если интересы владельца представляет другое лицо.
Стоимость перерегистрации составляет около 1306 грн. В эту сумму входят административная услуга, бланк нового свидетельства о регистрации и номерной знак.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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