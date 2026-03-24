Почему Львов расторгает контракт на сооружение мусороперерабатывающего завода

23 марта Львовское коммунальное предприятие «Зеленый город» направило подрядчику Control Process SA сообщение о расторжении контракта на строительство комплекса механико-биологической переработки твердых бытовых отходов во Львове.
Решение было принято после длительного невыполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.
Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Причины

В коммунальном предприятии «Зеленый город» отмечают, что основания для такого шага — веские и подтверждены документально.
В течение 2025 года подрядчик неоднократно получал официальные уведомления от инженера о нарушении условий контракта и требованиях их устранить.
Подрядчик в частности:
  • не завершил изготовление проектной документации и отказался передать ее заказчику — ЛКП «Зеленый город»;
  • не доставил часть оборудования, финансируемого Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P);
  • отказался выполнять отдельные работы, предусмотренные контрактом; отказался допустить на площадку другого подрядчика, который должен выполнять работы по подключению внешнего электроснабжения объекта.
Отмечается, что, несмотря на предоставленные дополнительные сроки для исправления ситуации, ни одно из этих нарушений компания Control Process SA не устранила.
Также подрядчик пытался воспрепятствовать получению банковской гарантии, требовавшейся ЛКП «Зеленый город». Это послужило дополнительным основанием для расторжения контракта.
По условиям договора, расторжение контракта вступит в силу через 14 дней с момента направления сообщения — то есть 6 апреля 2026 года.
В ЛКП «Зеленый город» подчеркивают, что уделяли подрядчику достаточно времени для исправления ситуации. А теперь действуют в соответствии с предусмотренными процедурами. О дальнейших шагах по завершению строительства завода и его запуску будет сообщено дополнительно.
Компания Control Process имеет подобную проблематику со строительством отвечающих объектов и в Польше. С этой компанией разорван контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор был расторгнут из-за неудовлетворительного прогресса работ в г. Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения графиков в г. Яроцин. Так что это не уникальная ситуация во Львове, говорят городские чиновники.
По материалам:
УНН
