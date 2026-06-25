Почему капсульные отели возвращаются в моду Сегодня 22:11 — Недвижимость

Почему капсульные отели возвращаются в моду

Капсульные отели снова становятся популярными в мире. То, что раньше казалось диковинкой, связанной с Японией, сегодня становится все более привычным видом размещения в Лондоне, Париже, Брюсселе и других европейских мегаполисах.

Об этом пишет nlc

История капсульных отелей началась в Японии. Первое такое место было открыто в 1979 году в Осаке. Его суть заключалась в том, чтобы на небольшом пространстве относительно дешево и быстро можно было переночевать.

«Сначала эти гостиницы не обязательно были предназначены для туристов. Многие японские капсульные гостиницы предлагали практическое решение для задерживавшихся на работе офисных работников, городских пассажиров, пропустивших последний поезд, или тех, кому нужно было всего несколько часов сна», — рассказали в материале.

Модель была простая — гость не арендует целую комнату, а только спальное место. Ванная, туалет, камера хранения и многие другие услуги находятся в общих помещениях. В то же время цена ниже, место расположения часто в центральной части городов, а система очень эффективна.

В Лондоне уже есть отель на тысячу капсул

Одним из самых ярких примеров распространения капсульных гостиниц в Европе является Лондон. В частности, отель Zedwell Capsule Hotel, расположенный возле Пикадилли-Серкус, предлагает более тысячи спальных капсул в историческом здании — Лондонском павильоне.

«Капсулы — это не футуристические пластиковые трубы, а скорее обшитые деревом закрывающиеся спальные кабинки. В них есть матрас, постельное белье, система фильтрации воздуха, освещение, Wi-Fi и частная закрытая зона, но душевые кабины общие. Гостиница специально рассчитана на то, чтобы гости могли переночевать в центре Лондона, с удобным транспортным сообщением, дешевле, чем в традиционных гостиничных номерах», — объясняют в публикации.

Почему люди выбирают капсулу

Ответ заключается в цене и местоположении. В частности, в центральной части города традиционные гостиничные номера часто очень дорогие. В свою очередь капсульный отель предназначен для тех, кому не важна большая комната, ведь люди все равно возвращаются туда только для того, чтобы поспать.

«Это может быть особенно привлекательным для тех, кто путешествует самостоятельно, во время коротких визитов в город, после концерта или спектакля, перед ранним рейсом, в деловой поездке или когда кто-то не хочет ночью долго ехать домой в пригород», — отмечает издание.

Таким образом, капсульный отель занимает промежуточное место между хостелом и гостиницей. Он не дает такой свободы и комфорта, как отдельная комната, однако может предложить больше частного пространства, чем классическая спальня с двухъярусными кроватями.

УНІАН По материалам:

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