Почему iPhone такой дорогой — Finance.ua

Почему iPhone такой дорогой Сегодня 06:07 — Личные финансы

Почему iPhone такой дорогой

Самый простой ответ на вопрос о высокой цене на iPhone в том, что он стоит столько, сколько за него готовы платить.

Основной рынок, где iPhone продается больше всего, это США — 43%. Далее следует Европа с 24%, Китай — 19% и Япония — 6,6%. То есть iPhone преимущественно покупают жители богатых стран, для которых заплатить 1000 долларов за смартфон — это совсем не дорого.

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На самом деле iPhone никогда и не должен был быть дешевым. Apple вообще не делает ничего дешевого, стратегия компании состоит в том, чтобы быть лидером в технологиях и предоставлять пользователям максимально возможное качество.

Еще одна немаловажная деталь состоит в том, чтобы iPhone постоянно обновлялся. И программное обеспечение, и дизайн, и процессор, и многое другое разрабатывается самой компанией. Это стоит очень дорого и, конечно, влияет на себестоимость каждого iPhone.

Ежегодно на исследования и разработку тратятся огромные деньги, и эти цифры постоянно растут.

Стратегия iPhone состоит в том, что он конкурирует сам с собой. Каждый новый iPhone должен быть лучше, чем предыдущий, и не на словах, а ощутимо лучше. Потому на разработку новых технологий и тратятся миллиарды долларов.

В 2022 году Apple инвестировала в исследования и разработки рекордные 26,3 миллиарда долларов.

Эксперты рынка считают, что доля научных разработок в себестоимости айфона составляет не менее 25%.

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