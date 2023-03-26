Почему iPhone такой дорогой — Finance.ua

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Почему iPhone такой дорогой

Личные финансы
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Почему iPhone такой дорогой
Почему iPhone такой дорогой
Самый простой ответ на вопрос о высокой цене на iPhone в том, что он стоит столько, сколько за него готовы платить.
Об этом сказано в статье Finance.ua История iPhone как история успеха Apple.
Основной рынок, где iPhone продается больше всего, это США — 43%. Далее следует Европа с 24%, Китай — 19% и Япония — 6,6%. То есть iPhone преимущественно покупают жители богатых стран, для которых заплатить 1000 долларов за смартфон — это совсем не дорого.
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На самом деле iPhone никогда и не должен был быть дешевым. Apple вообще не делает ничего дешевого, стратегия компании состоит в том, чтобы быть лидером в технологиях и предоставлять пользователям максимально возможное качество.
Еще одна немаловажная деталь состоит в том, чтобы iPhone постоянно обновлялся. И программное обеспечение, и дизайн, и процессор, и многое другое разрабатывается самой компанией. Это стоит очень дорого и, конечно, влияет на себестоимость каждого iPhone.
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Ежегодно на исследования и разработку тратятся огромные деньги, и эти цифры постоянно растут.
Стратегия iPhone состоит в том, что он конкурирует сам с собой. Каждый новый iPhone должен быть лучше, чем предыдущий, и не на словах, а ощутимо лучше. Потому на разработку новых технологий и тратятся миллиарды долларов.
В 2022 году Apple инвестировала в исследования и разработки рекордные 26,3 миллиарда долларов.
Почему iPhone такой дорогой
Эксперты рынка считают, что доля научных разработок в себестоимости айфона составляет не менее 25%.
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По материалам:
Finance.ua
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