Почему Гренландия сыграла важную роль в попытке закончить войну в Украине, — Politico

США продолжили переговоры между россией и Украиной, пытаясь восстановить темп, утраченный из-за Гренландии, которая сместила на второй план дискуссии о будущем Киева.
**Решение президента США Дональда Трампа встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским свидетельствует о возобновлении усилий по достижению мира.
Ситуация вокруг Гренландии внушила Украине и ее союзникам надежду на то, что этот раунд переговоров может привести к более значимому прогрессу в прекращении войны.
«Однако мало признаков того, что россия сделала уступку в своих требованиях за этот период», — констатировали журналисты.
«Когда американцы говорят, что им грозит россия в Гренландии, мы отвечаем американцам: хорошо, мы понимаем эту обеспокоенность, но самый лучший и самый эффективный способ — это победить рф в Украине, там у нас линия фронта, наша общая линия фронта», — сказал литовский депутат Зигимантас Павилионис.
Издание отметило, что даже если США и Европа нашли выход из ситуации с Гренландией, ущерб будет необратимым. Европейский чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что теперь появилось «много разочарования и сожаления» по поводу расхождений вокруг Гренландии, которые переросли в дискуссии о том, насколько можно доверять усилиям США в отношении Украины.
«Потеря веры и доверия в США очень глубока. Поэтому, пока не будут ратифицированы Конгрессом гарантии безопасности для Украины, будет трудно воспринимать всерьез какие-либо обещания или обязательства Трампа», — пояснил чиновник.
Издание добавило, что не ясно, принесут ли встречи по Украине на этой неделе какие-то новые предложения, кроме тех, которые уже были отвергнуты Кремлем. К тому же Зеленский сказал, что у него была «хорошая встреча» с Трампом в Давосе, но пожаловался, что многое зашло в тупик.
Спецпредставитель США Стив Виткофф в Давосе заявил, что переговоры по Украине сосредоточены вокруг одного вопроса, но не уточнил какого.
Хотя западная разведка указывает на то, что российский диктатор путин не готов прекратить войну, Виткофф все равно оптимистично настроен по поводу возможности достижения компромисса с главой Кремля.
