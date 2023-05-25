Почему европейские банки сильнее американских — участники конференции IIF — Finance.ua

Почему европейские банки сильнее американских — участники конференции IIF Сегодня 21:00

Европейские банки кажутся сильнее и привлекательнее американских по многим показателям, отмечают участники проходящей на этой неделе в Брюсселе конференции Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Ведущие кредитные организации Европы опережают конкурентов из Соединенных Штатов по уровню кредитных дефолтных свопов — страховки от дефолта по облигациям, «благодаря чему инвесторы в инструменты с фиксированной доходностью считают наш долг менее рискованным, чем у лучших банков США», приводит CNBC мнение исполнительного председателя совета директоров Santander Group Ани Ботин.

«Мы в очень сильной позиции с точки зрения капитала, контроля ликвидности, защиты данных клиентов, — отметила Ботин. — Но нам также нужно немного больше ресурсов для поддержания роста, чтобы мы могли нарастить рентабельность».

Волатильность, приведшая к продаже Credit Suisse конкурентному UBS, была признаком не системного банковского кризиса, а ошибок в управлении и проблем с ликвидностью в конкретных банках, добавила она.

Европейские банки «безопаснее, сильнее, дешевле» американских, заявил глава Algebris Investments Давиде Серра и указал на более высокие коэффициенты ликвидности (около 160% в Европе против 120% в США).

Кроме того, акции европейских кредитных организаций торгуются по более привлекательным ценам, учитывая рост процентных ставок и общей волатильности в секторе, пояснил глава Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority) Хосе Мануэль Кампа.

«Я думаю, что по мере роста процентных ставок, если [европейские банки] продолжат демонстрировать устойчивость бизнес-модели, эти мультипликаторы в среднесрочной перспективе даже улучшатся», — подытожил Кампа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.