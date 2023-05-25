Почему европейские банки сильнее американских — участники конференции IIF — Finance.ua

Почему европейские банки сильнее американских — участники конференции IIF
Европейские банки кажутся сильнее и привлекательнее американских по многим показателям, отмечают участники проходящей на этой неделе в Брюсселе конференции Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
Ведущие кредитные организации Европы опережают конкурентов из Соединенных Штатов по уровню кредитных дефолтных свопов — страховки от дефолта по облигациям, «благодаря чему инвесторы в инструменты с фиксированной доходностью считают наш долг менее рискованным, чем у лучших банков США», приводит CNBC мнение исполнительного председателя совета директоров Santander Group Ани Ботин.
«Мы в очень сильной позиции с точки зрения капитала, контроля ликвидности, защиты данных клиентов, — отметила Ботин. — Но нам также нужно немного больше ресурсов для поддержания роста, чтобы мы могли нарастить рентабельность».
Волатильность, приведшая к продаже Credit Suisse конкурентному UBS, была признаком не системного банковского кризиса, а ошибок в управлении и проблем с ликвидностью в конкретных банках, добавила она.
Европейские банки «безопаснее, сильнее, дешевле» американских, заявил глава Algebris Investments Давиде Серра и указал на более высокие коэффициенты ликвидности (около 160% в Европе против 120% в США).
Кроме того, акции европейских кредитных организаций торгуются по более привлекательным ценам, учитывая рост процентных ставок и общей волатильности в секторе, пояснил глава Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority) Хосе Мануэль Кампа.
«Я думаю, что по мере роста процентных ставок, если [европейские банки] продолжат демонстрировать устойчивость бизнес-модели, эти мультипликаторы в среднесрочной перспективе даже улучшатся», — подытожил Кампа.
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