Почему авиакомпании стали запрещать беспроводные наушники в багаже

Теперь некоторые авиакомпании взялись за популярное электронное устройство из-за аналогичных опасений, связанных с воспламеняемостью. Речь идет о беспроводных наушниках в багаже.

Об этом пишет Express

В таких аудиоустройствах используются такие же литиевые батареи, как и в павербанках. Поскольку наушники постоянно заряжаются, находясь в футляре, вероятность их внезапного возгорания растет.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии также установило правила, которые строго запрещают провоз AirPods и других беспроводных наушников в багаже на рейсах, ​​находящихся в его ведении.

«Беспроводные наушники/зарядное устройство для AirPods являются разновидностью павербанка», — говорится на сайте ведомства.

При этом в управлении объяснили, что пассажиры все еще могут брать беспроводные наушники в ручную кладь.

В Европе пока о таких ограничениях не говорят, но опыт павербанков показывает, что в будущем это не исключается.

