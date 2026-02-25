0 800 307 555
Почему авиакомпании стали запрещать беспроводные наушники в багаже

Теперь некоторые авиакомпании взялись за популярное электронное устройство из-за аналогичных опасений, связанных с воспламеняемостью. Речь идет о беспроводных наушниках в багаже.
Об этом пишет Express.
В таких аудиоустройствах используются такие же литиевые батареи, как и в павербанках. Поскольку наушники постоянно заряжаются, находясь в футляре, вероятность их внезапного возгорания растет.
Управление гражданской авиации Новой Зеландии также установило правила, которые строго запрещают провоз AirPods и других беспроводных наушников в багаже на рейсах, ​​находящихся в его ведении.
«Беспроводные наушники/зарядное устройство для AirPods являются разновидностью павербанка», — говорится на сайте ведомства.
При этом в управлении объяснили, что пассажиры все еще могут брать беспроводные наушники в ручную кладь.
В Европе пока о таких ограничениях не говорят, но опыт павербанков показывает, что в будущем это не исключается.
