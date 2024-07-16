Победитель аукциона готов заплатить 37 миллионов за имущество киевского агропредприятия — Finance.ua
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Победитель аукциона готов заплатить 37 миллионов за имущество киевского агропредприятия

Фондовый рынок
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16 июля в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» состоялись четыре успешных онлайн-аукциона по приватизации.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Среди объектов, нашедших новых владельцев:
ЕМК ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд» в Киеве. За право собственности на объект соревновались 9 участников. Начальная цена актива составляла 7,9 млн гривен, а победная — 37,7 млн гривен.
В собственность инвестора перейдет объект, расположенный в центре Киева. Актив включает 15 единиц недвижимого имущества (здание гостиницы и имущественный комплекс в составе 14 единиц зданий и сооружений) площадью 7285 м² и 5 единиц движимого имущества.
Здания и сооружения с другим движимым имуществом площадью 3093 м² на Волыни. Начальная цена актива составила 8,2 млн гривен, а победная — 9,5 млн гривен.
Инвестор получит объект, расположенный в центре села Городок. Актив включает 6 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, вспомогательные здания и сооружения) и транспортное средство 2010 года выпуска.
ЕМК Хмельницкого государственного предприятия по развитию курортов и эксплуатации природных лечебных ресурсов «Хмельницккурортресурсы». Начальная цена актива составила 106 тыс. гривен, а победная — более 3,4 млн гривен. Рост стоимости произошел в 32 раза.
Владелец получит объект, расположенный в Хмельницкой области, который включает 11 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры.
Здание площадью 427 м² в Кировоградской области. Начальная цена актива составляла около 28,5 тыс. гривен, а победная — 2 млн гривен.
Инвестор получит объект расположенный в центре поселка Устиновка, рядом с рекой Березовка.
По материалам:
Економічна Правда
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