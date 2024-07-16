Победитель аукциона готов заплатить 37 миллионов за имущество киевского агропредприятия — Finance.ua

Победитель аукциона готов заплатить 37 миллионов за имущество киевского агропредприятия Сегодня 21:27 — Фондовый рынок

16 июля в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» состоялись четыре успешных онлайн-аукциона по приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Среди объектов, нашедших новых владельцев:

ЕМК ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд» в Киеве. За право собственности на объект соревновались 9 участников. Начальная цена актива составляла 7,9 млн гривен, а победная — 37,7 млн гривен.

В собственность инвестора перейдет объект, расположенный в центре Киева. Актив включает 15 единиц недвижимого имущества (здание гостиницы и имущественный комплекс в составе 14 единиц зданий и сооружений) площадью 7285 м² и 5 единиц движимого имущества.

Здания и сооружения с другим движимым имуществом площадью 3093 м² на Волыни. Начальная цена актива составила 8,2 млн гривен, а победная — 9,5 млн гривен.

Инвестор получит объект, расположенный в центре села Городок. Актив включает 6 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, вспомогательные здания и сооружения) и транспортное средство 2010 года выпуска.

ЕМК Хмельницкого государственного предприятия по развитию курортов и эксплуатации природных лечебных ресурсов «Хмельницккурортресурсы». Начальная цена актива составила 106 тыс. гривен, а победная — более 3,4 млн гривен. Рост стоимости произошел в 32 раза.

Владелец получит объект, расположенный в Хмельницкой области, который включает 11 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры.

Здание площадью 427 м² в Кировоградской области. Начальная цена актива составляла около 28,5 тыс. гривен, а победная — 2 млн гривен.

Инвестор получит объект расположенный в центре поселка Устиновка, рядом с рекой Березовка.

Економічна Правда По материалам:

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