Победа Трампа и рост ВТС: почему и как это связано — Finance.ua

Победа Трампа и рост ВТС: почему и как это связано Сегодня 14:37 — Криптовалюта

Победа Трампа и рост ВТС: почему и как это связано

После избрания Дональда Трампа президентом США криптовалютный рынок охватила настоящая эйфория. В первую неделю после победы республиканца на выборах ВТС побил рекорд своей стоимости. Цена его увеличилась на 33% (от 67,8 тыс. до 90 тыс. долларов). В то же время на пике она достигла отметки в 99 тыс. долларов.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

На прошлой неделе Bitcoin обошел по рыночной капитализации компанию Meta и стал 9-м по величине активом в мире.

Растут и другие криптовалюты. А все из-за победы Трампа. Его предвыборная программа и в целом риторика крипторынка, безусловно, способствуют.

От избранного президента США уже было официальное обещание по поводу осуществления нужного дерегулирования криптовалютной отрасли, создания из ВТС госрезерва и вывода Америки в звание «криптовалютной столицы мира». Поэтому его возвращение в Белый дом и воспринимается инвесторами столь позитивно. Действительно, стоимость ВТС увеличивалась в течение года стабильно. Но победа Трампа все же стала ключевой в этом.

Вместе с тем, Трамп когда-то критиковал цифровые активы. Так, в 2018 году он требовал от своего министра финансов (должность занимал Стивен Мнучин) «покончить с ВТС». Говорил, что это не более чем скам, что стоимость его просто «взяли с потолка».

Впрочем, постепенно Трамп и криптоинвесторы стали сближаться. После поражения в 2020 году его команда даже выпустила серию коллекционных карт NFT. А затем это повторили несколько раз подряд.

В текущем 2024 году все крупнейшие покупатели криптовалют были приглашены на ужин с ним. В течение этого мероприятия Трамп активно противопоставлял себя «противникам цифровых активов», то есть демократам. А еще говорил, что Джо Байден о криптовалютах даже не знает, подчеркивая, что «если вы поддерживаете криптовалюту, лучше проголосовать за Трампа».

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Перед выборами Трамп щедро раздавал обещания. Например, на июльской криптовалютной конференции Bitcoin 2024 он предлагал сформировать стратегический запас биткоина, используя конфискованные государством криптовалюты. По плану, это должно снизить волатильность BTC и привлечь на рынок еще больше институциональных инвесторов. Сейчас правительство США хранит около 208 тыс. биткоинов (19 млрд долларов).

Любые шаги и инициативы по созданию CBDC (государственной цифровой валюты. — Ред.) Трамп пообещал остановить. Он считает, что это угроза финансовой конфиденциальности граждан. А еще он сообщил о желании поддерживать майнеров Америки, потому что хочет, чтобы оставшийся объем биткоина добывали именно в США. В этом отношении политик заявил: «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее добывали, майнили и „производили“ в США».

Это все очень хорошо, но особенно энтузиазму инвесторов способствовало обещание Трампа уволить Гэри Генслера, главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Причина в жестком подходе к регулированию криптовалют. Глава SEC давно в иерархии американских властей считается главным противником криптовалют.

Будут ли реализованы планы Трампа, не известно, но криптовалютный рынок, судя по всему, в это верит. Кстати, президентскую кампанию финансировали представители криптоиндустрии. Известно, например, что основатели биржи Gemini братья Кэмерон и Тайлер Винклвос, а также соучредитель одной из значительных американских криптобирж Джесси Пауэл сделали республиканцу пожертвование в сумме не менее 25 млн долларов.

До этого криптоиндустрия помогала в победе партии Трампа в борьбе за места в палате представителей и Сенате. Тогда соответствующему политическому комитету было сделано пожертвование в сумме более 200 млн долларов. Не забываем и о самом богатом человеке мира — Илоне Маске. Именно он активно поддерживает Dogecoin. Этот мемкоин способен существенно меняться, как только миллиардер его упомянет где-то на конференции, в соцсетях и т. д.

Кстати, именно эта монета выросла на 20% после того, как стало известно, что Трамп создал комитет с аббревиатурой DOGE (Department of Government Efficiency), куда и вошел Маск. В общем, Dogecoin показал рост на целых 153% послевыборного ралли. Сейчас она стоит 0,36 доллара, хотя на пике ее стоимость была 0,43 доллара при рыночной капитализации почти в 53 млрд долларов.

Чего именно ждать от обещаний Трампа и его правительства относительно криптовалют, пока рассматривать нет смысла. будем наблюдать… В настоящее время ВТС в «серой зоне» регулирования. И когда (заметим, не если, а именно когда. — Авт.) эта криптовалюта станет предсказуемой в правовом поле, все те игроки, которые сейчас опасаются вкладываться в нее, наконец это сделают. Вот с того момента все современные изумления и восхищения развитием ВТС изменятся кардинально. В общем все, что касается криптовалют, изменится кардинально. В том числе и суммы дивидендов.

В последнее время биткоин стремительно растет. Но вместе с тем и золото выросло на 30%. Что лучше выбрать? Finance.ua проанализировал это в статье по ссылке ниже.

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