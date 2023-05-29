Победа Эрдогана на выборах обвалила турецкую лиру — Bloomberg — Finance.ua

Победа Эрдогана на выборах обвалила турецкую лиру — Bloomberg Сегодня 12:10 — Валюта

После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира существенно ослабла.

Как сообщает Bloomberg , лира снизилась на 0,3% до 20,03 за доллар США, это рекордно низкий уровень. Как говорится в материале, обвал турецкой валюты аналитики объясняют тем, что победа Эрдогана заставила инвесторов искать любые признаки того, что он станет ослаблять жесткий контроль государства на рынках.

На Уолл-стрит полагают, что лира ослабнет еще больше. В Morgan Stanley предупреждают, что она может упасть до отметки 26 лир за доллар раньше, чем прежде ожидалось. По словам аналитиков, до конца года, если Эрдоган будет соблюдать свою политику удержания низких процентных ставок, доллар будет стоить уже 28 лир. Wells Fargo & Co ожидает, что валюта достигнет отметки 23 к концу квартала.

«Победа Эрдогана не принесет никакого комфорта ни одному иностранному инвестору. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, который коснется всех активов, может быть на пороге», — заявил стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.