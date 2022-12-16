По всей Киевской области будут выключать свет во время воздушных тревог — Finance.ua

По всей Киевской области будут выключать свет во время воздушных тревог Сегодня 19:34 — Энергетика

По всей Киевской области будут выключать электроэнергию во время воздушных тревог, чтобы избежать возможных серьезных аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина

«Когда продолжается воздушная тревога, полностью ДТЭК будет выключать всю область. И когда у вас нет даже 4 часа света, а его уже должны включить и звучит воздушная тревога, также не будет света до окончания воздушной тревоги», — сказал он.

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Маркушин отметил, что если не будет «прилетов» во время воздушной тревоги, то свет будут включать жителям по очереди.

Напомним, 16 декабря россияне совершили девятую массированную атаку по территории Украины.

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