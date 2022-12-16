По всей Киевской области будут выключать свет во время воздушных тревог — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По всей Киевской области будут выключать свет во время воздушных тревог

Энергетика
33
По всей Киевской области будут выключать электроэнергию во время воздушных тревог, чтобы избежать возможных серьезных аварий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ирпеня Александра Маркушина.
«Когда продолжается воздушная тревога, полностью ДТЭК будет выключать всю область. И когда у вас нет даже 4 часа света, а его уже должны включить и звучит воздушная тревога, также не будет света до окончания воздушной тревоги», — сказал он.
Читайте также
Маркушин отметил, что если не будет «прилетов» во время воздушной тревоги, то свет будут включать жителям по очереди.
Напомним, 16 декабря россияне совершили девятую массированную атаку по территории Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.