По украинскому морскому коридору за полтора года работы перевезено 100 млн т грузов в 53 страны — Finance.ua

По украинскому морскому коридору за полтора года работы перевезено 100 млн т грузов в 53 страны Сегодня 19:33 — Казна и Политика

По украинскому морскому коридору за полтора года работы перевезено 100 млн т грузов в 53 страны

100 миллионов тонн грузов перевезено за полтора года работы украинского морского коридора, который работает, невзирая на вызовы войны и атаки рф на украинские порты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке охватил наш экспорт. И этот результат ощущается не только в Украине, но и в соответствующих странах, где потребляют наше продовольствие.

Украина, защищая себя в этой войне, заботится и о глобальной продовольственной безопасности благодаря работе морского коридора. Потому устойчивость нашей морской отрасли — это не только об экономике, но и о защите человечности", — написал Зеленский

Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые сделали такой результат возможным, обеспечив возвращение свободного мореходства и изгнание российского военного флота.

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