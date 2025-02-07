По украинскому морскому коридору за полтора года работы перевезено 100 млн т грузов в 53 страны — Finance.ua

По украинскому морскому коридору за полтора года работы перевезено 100 млн т грузов в 53 страны
100 миллионов тонн грузов перевезено за полтора года работы украинского морского коридора, который работает, невзирая на вызовы войны и атаки рф на украинские порты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке охватил наш экспорт. И этот результат ощущается не только в Украине, но и в соответствующих странах, где потребляют наше продовольствие.
Украина, защищая себя в этой войне, заботится и о глобальной продовольственной безопасности благодаря работе морского коридора. Потому устойчивость нашей морской отрасли — это не только об экономике, но и о защите человечности", — написал Зеленский.
Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые сделали такой результат возможным, обеспечив возвращение свободного мореходства и изгнание российского военного флота.
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