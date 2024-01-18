По Украинскому коридору в Черном море прошли более 500 судов — Finance.ua

По Украинскому коридору в Черном море прошли более 500 судов Сегодня 20:28 — Казна и Политика

Уже 515 судов прошли по Украинскому коридору в Черном море. Об этом написала посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.

Суда доставили 16,5 млн т различных грузов.

«По состоянию на сегодняшний день 515 судов безопасно прошли через Черноморский гуманитарный коридор, доставив на мировые рынки 16,5 млн т зерна и других грузов. Это большое достижение, которое помогает работникам и бизнесу и позволяет украинской экономике расти, несмотря на ужасную войну, которую развязала рф», — подчеркнула Бриджит Бринк.

Ранее сообщалось, что по Украинскому коридору экспортировано почти 15 млн т грузов за пять месяцев.

ukragroconsult По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.