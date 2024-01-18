По Украинскому коридору в Черном море прошли более 500 судов — Finance.ua
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По Украинскому коридору в Черном море прошли более 500 судов

Казна и Политика
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Уже 515 судов прошли по Украинскому коридору в Черном море. Об этом написала посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.
Суда доставили 16,5 млн т различных грузов.
«По состоянию на сегодняшний день 515 судов безопасно прошли через Черноморский гуманитарный коридор, доставив на мировые рынки 16,5 млн т зерна и других грузов. Это большое достижение, которое помогает работникам и бизнесу и позволяет украинской экономике расти, несмотря на ужасную войну, которую развязала рф», — подчеркнула Бриджит Бринк.
Ранее сообщалось, что по Украинскому коридору экспортировано почти 15 млн т грузов за пять месяцев.
По материалам:
ukragroconsult
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