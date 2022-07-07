По состоянию на 1 июля международные резервы Украины составили 22 756,9 млн долл. США — Finance.ua

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины составили 22 756,9 млн долл. США Сегодня 16:15 — Казна и Политика

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 756,9 млн долл. США. За июнь они сократились на 9%.

Такое изменение связано, прежде всего, с продажей валюты на межбанковском валютном рынке. В то же время, активизация поступления официальной международной помощи в Украину частично компенсировала эту продажу.

Почему НБУ был вынужден продать значительный объем валюты из резервов на рынке? Из-за превышения спроса на валюту над предложением. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за рубежом. Кроме того, увеличение разницы между спросом и предложением на рынке обусловило монетизацию дефицита бюджета со стороны НБУ.

Большинство полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадало на валютный рынок и это усиливало спрос на иностранную валюту. Как результат, чистая продажа валюты Национальным банком в июне составила 3 956,3 млн долл. США.

Сколько же получено международного финансирования на счета правительства в Национальном банке? В июне на соответствующие счета поступило 967,4 млн долл. США от Всемирного банка, 779 млн дол. США — от Правительства Канады и еще 479,4 млн долл. США — от Агентства по международному сотрудничеству Японии.

В целом валютные поступления на счета правительства в НБУ по итогам прошлого месяца составили 2 763,0 млн долл. США.

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