По результатам проверок в 1 полугодии возвращено в бюджет 2,3 млрд гривен, — Госаудитслужба — Finance.ua
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По результатам проверок в 1 полугодии возвращено в бюджет 2,3 млрд гривен, — Госаудитслужба

Казна и Политика
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Государственная аудиторская служба заявляет, что в январе-июне по результатам проверок возвращено в бюджет 2,3 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.
По словам главы Государственной аудиторской службы Аллы Басалаевой, эта сумма в 2,3 раза превышает соответствующий показатель прошлого года, составивший 1 млрд гривен.
«Для сравнения: аналогичную сумму правительство выделило летом текущего года на восстановление дорог для нужд обороны и гуманитарных целей в прифронтовых регионах», — подчеркнула Басалаева.
Она добавила, что основными задачами для Госаудитслужбы остаются проверка местных бюджетов: как восстанавливаются разрушенные оккупантом социальные объекты и жилища граждан, системный контроль за неотвратимостью ответственности нарушителей и усовершенствование инструментов работы государственных аудиторов по противодействию финансовым злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.
Как сообщали Українськi Новини, Госаудитслужба заявляет, что государственное предприятие «Укрспирт» имеет многомиллионную просроченную задолженность и оказалось на грани банкротства.
По материалам:
Українські Новини
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