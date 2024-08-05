По результатам проверок в 1 полугодии возвращено в бюджет 2,3 млрд гривен, — Госаудитслужба Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Государственная аудиторская служба заявляет, что в январе-июне по результатам проверок возвращено в бюджет 2,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Госаудитслужбы.

По словам главы Государственной аудиторской службы Аллы Басалаевой, эта сумма в 2,3 раза превышает соответствующий показатель прошлого года, составивший 1 млрд гривен.

«Для сравнения: аналогичную сумму правительство выделило летом текущего года на восстановление дорог для нужд обороны и гуманитарных целей в прифронтовых регионах», — подчеркнула Басалаева.

Она добавила, что основными задачами для Госаудитслужбы остаются проверка местных бюджетов: как восстанавливаются разрушенные оккупантом социальные объекты и жилища граждан, системный контроль за неотвратимостью ответственности нарушителей и усовершенствование инструментов работы государственных аудиторов по противодействию финансовым злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции.

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Українські Новини По материалам:

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