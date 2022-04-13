По программе релокации бизнеса уже переместили 300 предприятий — Finance.ua
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По программе релокации бизнеса уже переместили 300 предприятий

Сегодня 19:33Казна и Политика
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По программе релокации бизнеса уже перемещено 300 предприятий из зоны боевых действий в западные области Украины.
Об этом сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
«На сайте Министерства экономики размещено 1500 заявок, 300 предприятий уже полностью перемещены», — рассказала она.
Свириденко отметила, что 121 предприятие уже работает. По словам главы Минэкономики, заявки на релокацию прорабатываются в течение 1-3 дней. Заявление можно оставить на сайте ведомства.
Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.
Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко проинформировала, что любой субъект хозяйствования, имеющий целью перевезти свое производственное оборудование или переехать физически в один из 9 регионов, а это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская , Хмельницкая, Черновицкая, Ривненская и Волынская области, подавая заявление в Министерство экономики, является участником программы релокации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Укрінформ
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