По программе релокации бизнеса уже переместили 300 предприятий — Finance.ua

По программе релокации бизнеса уже переместили 300 предприятий

Сегодня 19:33 — Казна и Политика

По программе релокации бизнеса уже перемещено 300 предприятий из зоны боевых действий в западные области Украины.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

«На сайте Министерства экономики размещено 1500 заявок, 300 предприятий уже полностью перемещены», — рассказала она.

Свириденко отметила, что 121 предприятие уже работает. По словам главы Минэкономики, заявки на релокацию прорабатываются в течение 1-3 дней. Заявление можно оставить на сайте ведомства.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в Западную Украину. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко проинформировала, что любой субъект хозяйствования, имеющий целью перевезти свое производственное оборудование или переехать физически в один из 9 регионов, а это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская , Хмельницкая, Черновицкая, Ривненская и Волынская области, подавая заявление в Министерство экономики, является участником программы релокации.

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