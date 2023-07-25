По программе «єОселя» выдано 2,1 тыс. ипотечных кредитов на 2,9 млрд гривен — Finance.ua
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По программе «єОселя» выдано 2,1 тыс. ипотечных кредитов на 2,9 млрд гривен

Кредит&Депозит
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В рамках программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 2057 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 2,86 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении правительства.
«2 057 семей получили кредиты на сумму 2,86 млрд гривен в рамках правительственной программы єОселя с момента ее старта. За прошедшую неделю выдано 147 кредитов на сумму 216,1 млн гривен, среди получателей: 100 военнослужащих и силовиков; 22 педагога; 20 медиков; 5 ученых», — говорится в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, в 2023 году в рамках программы «єОселя» планируется предоставить 12−15 тыс. льготных ипотечных кредитов.
В октябре 2022 года правительство запустило программу доступной ипотеки «єОселя».

єОселя в 2023 году: на что могут рассчитывать военнослужащие

По материалам:
Українські Новини
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