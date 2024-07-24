По одной схеме. Сносу усадьбы Малина предшествовало уничтожение еще двух исторических зданий — Шуляк Сегодня 18:12 — Казна и Политика

Схема, которую застройщик использовал для сноса исторического здания — усадьбы Малина в Киеве, за последние полгода использовали еще два застройщика. Таким дерзким способом участки под строительство ЖК и БЦ получили застройщики, по инициативе которых снесли исторические здания на Рейтарской и Набережно-Крещатицкой.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«В справочнике „Весь Киевъ“ за 1906 год было указано, что дом на Тургеневской, 22 (сейчас ул. Конисского) принадлежит купцу Василию Малину. Роскошный по меркам того времени особняк по сей день считается образцом ценной исторической застройки и вместе с домом Рутковского образует единую пространственную композицию старой улочки. Это последнее деревянное здание на этой улице. Точнее, было последним», — рассказала Шуляк.

По ее словам, застройщик, ради участка под строительство очередного ЖК на днях снес историческую усадьбу Малина, вел нечестную и дерзкую игру за нее более 7 лет. В 2017 году вплотную к усадьбе Малина, построенной еще в 1890 году, он построил 11-этажный ЖК Turgenev. А годом позже запланировал построить вторую очередь — уже на участке самой усадьбы Малина.

«Уполномоченные органы охраны культурного наследия за все это время не сделали ничего ради спасения здания — несмотря на все основания для этого объект не внесли в реестр объекты культурного наследия и даже не предоставили статус только что выявленного объекта культурного наследия», — подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева, дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием «Усадебный жилой дом» второй половины XIX в.

Кроме этого, усадьбу Малина внесли в список зданий, подпадающих под дополнительную защиту. Есть также заключение Украинского института национальной памяти о том, что усадьба Малина соответствует закону о дерусификации и может быть признана памятником истории.

Она добавила, что офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по поводу сноса исторического здания, но поскольку кейс усадьбы Малина — далеко не первый, следует не «тушить пожар», привлекая прокуратору, а сосредоточиться на его предотвращении.

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