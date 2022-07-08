По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска — Finance.ua

По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска Сегодня 17:19 — Мир

По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска

Для стран с развивающейся экономикой возросли риски дефолтов. Волна государственных банкротств может всколыхнуть мировые рынки уже к концу 2022 года. В наиболее уязвимом положении оказались Сальвадор, Гана, Египет, Тунис и Пакистан.

К таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics

Они отметили, что для долговых рынков характерен эффект домино. А с начала 2022 года в состоянии дефолта оказались уже три страны — Шри-Ланка, Ливан и россия.

Общий объем проблемных долгов эксперты оценивают уже в четверть триллиона долларов. Это почти пятая часть — около 17% — от 1,4 трлн долларов долга стран с развивающимися рынками.

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«Наиболее подвержены стрессу, как правило, небольшие страны с развивающейся экономикой. «Для стран с низким уровнем доходов долговые риски и долговые кризисы не являются гипотетическими. Они уже почти здесь», — сказал главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Для них выплаты по госдолгу могут стать неподъемными. Ситуацию усугубляют несколько факторов:

война россии против Украины оказывала давление на цены на сырьевые товары;

глобальные процентные ставки растут, а доллар США укрепляется;

стоимость страхования долга развивающихся рынков от неплатежей резко возросла.

«Это вещи, которые будут продолжать находить отклик во второй половине года. Есть много академической литературы и исторических прецедентов с точки зрения социальной нестабильности, которую могут вызвать более высокие цены на продукты питания, а затем это может привести к политическим изменениям», — сказала Анупам Дамани, глава отдела международного долга и долга развивающихся рынков в Nuveen.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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