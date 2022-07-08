По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска

Мир
249
По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска
По миру может прокатиться волна дефолтов: Bloomberg назвал страны из зоны риска
Для стран с развивающейся экономикой возросли риски дефолтов. Волна государственных банкротств может всколыхнуть мировые рынки уже к концу 2022 года. В наиболее уязвимом положении оказались Сальвадор, Гана, Египет, Тунис и Пакистан.
К таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics.
Они отметили, что для долговых рынков характерен эффект домино. А с начала 2022 года в состоянии дефолта оказались уже три страны — Шри-Ланка, Ливан и россия.
Общий объем проблемных долгов эксперты оценивают уже в четверть триллиона долларов. Это почти пятая часть — около 17% — от 1,4 трлн долларов долга стран с развивающимися рынками.
Читайте также
«Наиболее подвержены стрессу, как правило, небольшие страны с развивающейся экономикой. «Для стран с низким уровнем доходов долговые риски и долговые кризисы не являются гипотетическими. Они уже почти здесь», — сказал главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.
Для них выплаты по госдолгу могут стать неподъемными. Ситуацию усугубляют несколько факторов:
  • война россии против Украины оказывала давление на цены на сырьевые товары;
  • глобальные процентные ставки растут, а доллар США укрепляется;
  • стоимость страхования долга развивающихся рынков от неплатежей резко возросла.
Место для вашей рекламы
«Это вещи, которые будут продолжать находить отклик во второй половине года. Есть много академической литературы и исторических прецедентов с точки зрения социальной нестабильности, которую могут вызвать более высокие цены на продукты питания, а затем это может привести к политическим изменениям», — сказала Анупам Дамани, глава отдела международного долга и долга развивающихся рынков в Nuveen.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.