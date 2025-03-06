По материалам БЭБ будут судить руководство компании за уклонение от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей — Finance.ua

По материалам БЭБ будут судить руководство компании за уклонение от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей Сегодня 08:33 — Криминал

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты ренты за использование недр в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Название предприятия не называют. Только отмечают, что оно добывает щебень и гранит на одном из месторождений в Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор и главный бухгалтер общества во время производственно-хозяйственной деятельности умышленно занижали стоимость добываемых полезных ископаемых, отражая в финансовой отчетности неправильные расчеты, говорится в сообщении.

В дальнейшем добывающая компания продавала связанному предприятию щебень и бутовый камень как «горную массу», то есть нетоварную продукцию.

Как утверждает следствие, реализация проходила по заниженным ценам. В свою очередь предприятие продавало те же ископаемые уже по рыночным ценам. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей.

Сумма причиненного государственному бюджету ущерба подтверждается заключениями судебной экономической экспертизы.

Руководитель и бухгалтер общества уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины («уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц»). Досудебное расследование завершено. Стороне защиты предоставлены материалы производства для ознакомления, рассказали в пресс-службе БЭБ.

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