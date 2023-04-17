По каким критериям учебное заведение может бронировать своих работников — Finance.ua

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По каким критериям учебное заведение может бронировать своих работников

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Утверждены Критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в сфере образования и науки.
Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины от 17 марта 2023 года № 296, пишет Кадровик.
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Следовательно, согласно указанному приказу, если учебное заведение соответствует хотя бы одному из критериев, оно может бронировать своих работников. Определены следующие критерии:
  1. Выполнение задач по реализации государственной политики в сферах, относящихся к компетенции Министерства образования и науки Украины.
  2. Выполнение задач по администрированию, обеспечению ведения и функционирования, технической поддержкt Единой государственной электронной базы по вопросам образования, Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, других электронных баз данных и реестров, информационных систем, электронных ресурсов и сервисов в сферах, относящихся к компетенции Министерства образования и науки Украины.
  3. Выполнение задач подготовки учащихся по государственному заказу.
  4. Выполнение задач по научному и методическому обеспечению образования, координации определенной составляющей системы образования (направления составляющей системы образования) на общегосударственном уровне.
  5. Обеспечение проведения всеукраинских и/или международных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере образования, включая мероприятия национально-патриотического воспитания, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и спортивных соревнований.
  6. Выполнение (разработка) секретных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других научных работ и наличие специального разрешения на проведение деятельности, связанной с государственной тайной.
  7. Выполнение задач и/или функций, предусмотренных законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, которые не могут быть делегированы, переданы во исполнение другим предприятиям в соответствии с законодательством в сфере образования и науки.
  8. Выполнение прикладных научных исследований по разработке научных основ государственной политики в сфере образования и науки.
  9. Выполнение научно-технических (экспериментальных) разработок по государственному заказу на научно-технические (экспериментальные) разработки и научно-техническую продукцию.
  10. Принадлежность научного учреждения по результатам прохождения последней государственной аттестации к I классификационной группе.
  11. Предприятие (учреждение, организация) является ответственным за сохранение научного объекта, включенного в Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние.
  12. Предприятие (учреждение, организация) включено в Государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства.
  13. Предприятие (учреждение, организация) осуществляет управление объектом критической инфраструктуры в секторе «Научные исследования и разработки».
  14. Предприятие (учреждение, организация) ведет деятельность по реализации проектов в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, направленных на национально-патриотическое, военно-патриотическое воспитание и гражданское образование.
Напомним, Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

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По материалам:
Finance.ua
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