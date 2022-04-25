По Германии "бродит призрак гиперинфляции" — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

По Германии "бродит призрак гиперинфляции"

Сегодня 17:26Фондовый рынок
53
Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex.
Индекс цен производителей промышленных товаров в ФРГ в марте вырос в годовом выражении на рекордные 30,9%, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В марте 2022 года он заметно поднялся по сравнению с показателями 2021 года. По данным статбюро, это был самый высокий рост за всю историю наблюдений. В месячном выражении цены увеличились на 4,2% после роста на 2,2% в феврале. Несмотря на недавний скачок, текущее значение по-прежнему вдвое ниже уровня начала пандемии. Понятно, что увеличение цен на конечную продукцию будет или уже частично (если не полностью) переложено на потребителей.
Индекс цен производителей в&nbsp;Германии. Источник: tradingeconomics.com Индекс цен производителей в Германии. Источник: tradingeconomics.com
В Италии и Греции такой инфляцией никого не удивишь. Там до перехода на евро привыкли к подобным явлениям. Девальвация лиры и драхмы были привычным явлением, но не в Германии, где монетарные власти все последние десятилетия стремились к порядку в финансах. Там еще жива память об ужасах гиперинфляции в Веймарской республике (название ФРГ с 1918 по 1933 год). Германия «до последнего» настаивала на бюджетной консолидации в странах еврозоны и не хотела, чтобы ЕЦБ включал «печатный станок» в 2015 году. Но видимо, иного выбора не было, и в итоге ЕС пошел по пути США.
Инфляция в&nbsp;ЕС. Источник: tradingeconomics.com Инфляция в ЕС. Источник: tradingeconomics.com
Если сейчас ФРС хоть как-то может повышать ставку до 2,0-2,5% годовых в борьбе с инфляцией, то ЕЦБ этого сделать фактически не может. Такой же уровень ставки в еврозоне способен привести к дефолту Италии, Греции, Испании и даже Франции, где уровень госдолга к ВВП поднялся гораздо выше 100%. В связи с этим немцам придется «терпеть» такую инфляцию и платить за своих «южных соседей». В противном случае ФРГ будет вынуждена выйти из еврозоны, то есть вернуть в оборот немецкую марку. Сейчас подобный сценарий выглядит почти невероятным. Однако и Brexit когда-то тоже казался неосуществимым. К слову, Банк Англии одним из первых среди ЦБ развитых стран начал повышать учетную ставку и сокращать баланс.
Альтернативой может служить еще более фантастический сценарий реструктуризации долгов Португалии, Греции, Италии и Испании. Это самым пагубным образом скажется на уровне жизни и темпах экономического роста в этих странах. На этом фоне инфляция выглядит гораздо меньшим злом. По этой причине евро относительно доллара США на международном валютном рынке уверенно движется к паритету на радость экспортерам из Германии и Франции.
По материалам: RoboForex
Місце для вашої реклами
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.