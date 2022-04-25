По Германии "бродит призрак гиперинфляции" — Finance.ua

Материал
подготовлен отделом аналитики финансовых
рынков RoboForex.
Индекс
цен производителей промышленных товаров
в ФРГ в марте вырос в годовом выражении
на рекордные 30,9%, сообщается в пресс-релизе
Федерального статистического бюро
страны (Destatis). В марте 2022 года он
заметно поднялся по сравнению
с показателями 2021 года. По данным
статбюро, это был самый высокий рост за
всю историю наблюдений. В месячном
выражении цены увеличились на
4,2% после роста на 2,2% в феврале. Несмотря
на недавний скачок, текущее значение
по-прежнему вдвое ниже уровня начала
пандемии. Понятно, что увеличение цен
на конечную продукцию будет или уже
частично (если не полностью) переложено
на потребителей.
Индекс цен производителей в Германии. Источник: tradingeconomics.com
В
Италии и Греции такой инфляцией никого
не удивишь. Там до перехода на евро
привыкли к подобным явлениям. Девальвация
лиры и драхмы были привычным явлением,
но не в Германии, где монетарные
власти все последние десятилетия
стремились к порядку в финансах. Там
еще жива память об ужасах гиперинфляции
в Веймарской республике (название ФРГ
с 1918 по 1933 год). Германия «до
последнего» настаивала на
бюджетной консолидации в странах еврозоны
и не хотела, чтобы ЕЦБ включал «печатный
станок» в 2015 году. Но видимо, иного
выбора не было, и в итоге ЕС пошел по
пути США.
Инфляция в ЕС. Источник: tradingeconomics.com
Если сейчас ФРС хоть как-то может
повышать ставку до 2,0-2,5% годовых в борьбе
с инфляцией, то ЕЦБ этого сделать
фактически не может. Такой же уровень
ставки в еврозоне способен привести к
дефолту Италии, Греции, Испании и даже
Франции, где уровень госдолга к ВВП
поднялся гораздо выше 100%. В связи с
этим немцам придется «терпеть» такую
инфляцию и платить за своих «южных
соседей». В противном случае
ФРГ будет вынуждена выйти из еврозоны,
то есть вернуть в оборот немецкую
марку. Сейчас подобный сценарий выглядит
почти невероятным. Однако и Brexit
когда-то тоже казался неосуществимым.
К слову, Банк Англии одним из первых
среди ЦБ развитых стран начал повышать
учетную ставку и сокращать баланс.
Альтернативой
может служить еще более фантастический
сценарий реструктуризации долгов Португалии,
Греции, Италии и Испании. Это самым
пагубным образом скажется на уровне
жизни и темпах экономического роста в
этих странах. На этом фоне инфляция
выглядит гораздо меньшим злом. По
этой причине евро относительно доллара
США на международном валютном рынке
уверенно движется к паритету на радость
экспортерам из Германии и Франции.