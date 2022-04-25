По Германии "бродит призрак гиперинфляции" — Finance.ua

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По Германии "бродит призрак гиперинфляции"

Сегодня 17:26 — Фондовый рынок

Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex

Индекс цен производителей промышленных товаров в ФРГ в марте вырос в годовом выражении на рекордные 30,9%, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). В марте 2022 года он заметно поднялся по сравнению с показателями 2021 года. По данным статбюро, это был самый высокий рост за всю историю наблюдений. В месячном выражении цены увеличились на 4,2% после роста на 2,2% в феврале. Несмотря на недавний скачок, текущее значение по-прежнему вдвое ниже уровня начала пандемии. Понятно, что увеличение цен на конечную продукцию будет или уже частично (если не полностью) переложено на потребителей.

Индекс цен производителей в Германии. Источник: tradingeconomics.com

В Италии и Греции такой инфляцией никого не удивишь. Там до перехода на евро привыкли к подобным явлениям. Девальвация лиры и драхмы были привычным явлением, но не в Германии, где монетарные власти все последние десятилетия стремились к порядку в финансах. Там еще жива память об ужасах гиперинфляции в Веймарской республике (название ФРГ с 1918 по 1933 год). Германия «до последнего» настаивала на бюджетной консолидации в странах еврозоны и не хотела, чтобы ЕЦБ включал «печатный станок» в 2015 году. Но видимо, иного выбора не было, и в итоге ЕС пошел по пути США.

Инфляция в ЕС. Источник: tradingeconomics.com

Если сейчас ФРС хоть как-то может повышать ставку до 2,0-2,5% годовых в борьбе с инфляцией, то ЕЦБ этого сделать фактически не может. Такой же уровень ставки в еврозоне способен привести к дефолту Италии, Греции, Испании и даже Франции, где уровень госдолга к ВВП поднялся гораздо выше 100%. В связи с этим немцам придется «терпеть» такую инфляцию и платить за своих «южных соседей». В противном случае ФРГ будет вынуждена выйти из еврозоны, то есть вернуть в оборот немецкую марку. Сейчас подобный сценарий выглядит почти невероятным. Однако и Brexit когда-то тоже казался неосуществимым. К слову, Банк Англии одним из первых среди ЦБ развитых стран начал повышать учетную ставку и сокращать баланс.

Альтернативой может служить еще более фантастический сценарий реструктуризации долгов Португалии, Греции, Италии и Испании. Это самым пагубным образом скажется на уровне жизни и темпах экономического роста в этих странах. На этом фоне инфляция выглядит гораздо меньшим злом. По этой причине евро относительно доллара США на международном валютном рынке уверенно движется к паритету на радость экспортерам из Германии и Франции.

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