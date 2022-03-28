По 100 тысяч рублей наличными: Укргазбанк готов отдать наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием — Finance.ua
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0 800 307 555

По 100 тысяч рублей наличными: Укргазбанк готов отдать наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием

Сегодня 11:11Фондовый рынок
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Как сообщили в Укргазбанке, банк готов отдать все наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.
«Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую удосужилось их государство», — говорится в сообщении.
К тому же вместе с деньгами они получат шанс спасти свою жизнь, которой они точно лишатся, как только поднимут оружие в Украине. Для этого нужно немного: сдаться в плен нашим героическим вооруженным силам и отдать всю технику и оружие.
Как указывают в банке, «мы понимаем, что „гости“ эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же же это не экологично!»
Готовы предложить каждому российскому захватчику, который примет наше предложение и решится сдаться в плен с оружием и техникой по 100 тысяч рублей наличными.
Итак, обращаемся к российским военным: сдавайтесь и сдавайте оружие, потому что это ваш шанс совершить хотя бы единственный достойный поступок в своей никчемной жизни и заработать деньги для семьи «на сахар»!
Надеемся, что наши коллеги по банковскому сектору также поддержат такую инициативу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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