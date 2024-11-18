«Плюсы»: Минобороны планирует запустить Нацпрограмму поддержки военных — Finance.ua

«Плюсы»: Минобороны планирует запустить Нацпрограмму поддержки военных
Министерство обороны Украины планирует запустить Общенациональную программу поддержки военнослужащих «Плюсы».
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко на брифинге «МОУ. Цифровизация. Итоги 2024».
«Мы хотим запустить общенациональную программу поддержки военнослужащих, она называется „Плюсы“, созвучно названию „Армия+“. „Плюсы“ — это будет виртуальная валюта нашего приложения, в которое мы будем добавлять 100 крупнейших бизнесов Украины, которые будут поддерживать наших военнослужащих», — сказала Черногоренко.
Она объяснила, что в рамках программы военные смогут получать бонусы, скидки, приоритетные возможности закупки разных продуктов.
По словам заместителя министра обороны, идея состоит в том, чтобы построить вокруг военнослужащих экосистему лояльности.
«Я хочу анонсировать и пригласить наши и другие бизнесы присоединяться к этой общенациональной программе. Будет открыт меморандум, 100 бизнесов подпишут с Министерством обороны этот меморандум», — сказала чиновник.
Черногоренко отметила, что партнерами уже согласились стать АО «Укрзализныця», интернет-магазин «Розетка», ПАО «Укрнафта» и компания «Новая почта».
Справка Finance.ua:
- в Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей — ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы;
- Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. У 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в своих командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение;
- на программу обеспечения жильем ветеранов среди ВПЛ, лиц с инвалидностью в результате войны I, II групп и семей погибших воинов до конца года будет направлено 4,1 млрд грн.
Поделиться новостью