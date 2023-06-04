Плюсы и минусы квартиры с ремонтом «под ключ»: цена вопроса — Finance.ua

Плюсы и минусы квартиры с ремонтом «под ключ»: цена вопроса Сегодня 12:00 — Недвижимость

Плюсы и минусы квартиры с ремонтом «под ключ»: цена вопроса, freepik.com

Плюсы квартиры, в которую можно заходить и жить, очевидны: вы получаете готовое жилье, в котором вкручены даже лампочки, не говоря уже о таких банальных вещах, как унитаз или межкомнатная дверь.

У вас сразу отпадает куча головных болей: не надо делать проект, считать смету, искать мастеров и стройматериалы, жить где-то на съемной квартире или у родственников. Все, что вам нужно — меблироваться и повесить шторы.

Если квартира предназначена для сдачи в аренду или перепродажи — это можно делать сразу после того, как документы и ключи у вас на руках.

Главное же в этом варианте — вы экономите и время, и силы.

Однако, несмотря на все эти несомненные преимущества, есть и минусы. Среди очевидных — стоимость. Квартира с ремонтом дороже квартиры с голыми стенами. Причем цена ее может превышать стоимость такой же самой достаточно существенно: от 20% и даже до 100%.

В среднем это — 30−40% от стоимости голого квадратного метра.

Второй очевидный минус — вы не знаете, как делали ремонт и насколько заявленное качество стройматериалов соответствует действительности. Это в какой-то степени можно проконтролировать, но результат не гарантирован.

Кроме того, в сегменте эконом или бизнес-класса вряд ли удастся договориться с застройщиком об индивидуальном или дизайнерском ремонте. Во всех квартирах его будут делать более или менее стандартно. То есть вы получите, например, розетку или раковину не там, где нужно именно вам, а там, где их установили рабочие.

Есть и другие минусы, но наибольшей проблемой будет то, что проверить невозможно — качество черновых работ: стяжки, штукатурки, черновой отделки стен или пола, правильность прокладки той же электропроводки. Если все эти работы сделаны халтурно, вы узнаете об этом нескоро, а переделывать их очень сложно и дорого.

Плюсы и минусы квартиры без ремонта

Здесь все с точностью «до наоборот». Главный минус — вам все придется делать самому. Разрабатывать проект, покупать стройматериалы, искать мастеров, докупать недостающие стройматериалы или, наоборот, думать, что делать с их избытком.

Не забывайте также о времени и усилиях, которые это займет. И не думайте, что нанятые вами строители будут делать все без вас — вы будете дневать и ночевать в новостройке.

Однако в этом варианте вы можете быть абсолютно уверены как в качестве самих материалов, так и в качестве работ. Также все в квартире будет сделано в точности в соответствии с вашими пожеланиями.

Цена вопроса

Одним из главных факторов при выборе варианта, какую квартиру покупать, являются деньги. То есть — цена вопроса.

Каждый случай индивидуален, а цены как на работы, так и на строительные материалы в Украине меняются достаточно динамично.

Однако, как свидетельствует опыт, средний ремонт в новостройке стоит от 300−400 долларов за квадратный метр. В его цену обычно входит:

монтаж и установка внутренних дверей, радиаторов отопления, кондиционеров, иногда — замена окон;

электротехнические работы: разводка проводки, установка розеток, выключателей, плафонов, люстр;

сантехнические работы: унитазы, раковины, душ или ванна, краны, подключение к водопроводу и канализации;

отделочные работы: пол, стены, потолок, подоконники и т. д.

Это — базовый перечень, он может быть больше или меньше в зависимости от того, что именно вы купили у застройщика: если это квартира без чернового ремонта, то это одна история, если же базовые работы все же сделаны — другая.

Средний ремонт квартиры стоит от 30−40% ее базовой стоимости. Конечно, если вы мастер на все руки и есть время и вдохновение взять работы на себя, то это значительно удешевит ремонт — речь может идти даже о половине цены, поскольку услуги качественных мастеров достаточно дорогие.

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