«Плюс» полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений — Finance.ua

«Плюс» полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений
Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 9105, которым предлагается увеличить оборонные расходы бюджета на 537,2 млрд грн.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроектом, ранее одобренным правительством, предлагается увеличить расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Средства распределят так:
- 518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих;
- 19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.
Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:
- 419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически через внутренние и внешние заимствования;
- 60,7 млрд грн — увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;
- 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
- 6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
Кабинет Министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.
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