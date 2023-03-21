«Плюс» полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений — Finance.ua

«Плюс» полтриллиона на оборону: комитет Рады поддержал проект бюджетных изменений Сегодня 10:23 — Казна и Политика

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 9105, которым предлагается увеличить оборонные расходы бюджета на 537,2 млрд грн.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом, ранее одобренным правительством, предлагается увеличить расходы бюджета на 537,2 млрд грн. Средства распределят так:

518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих;

19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:

419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически через внутренние и внешние заимствования;

60,7 млрд грн — увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;

50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Кабинет Министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен.

Економічна Правда По материалам:

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