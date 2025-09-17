0 800 307 555
Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт

Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт
Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт
В июле 2025 года на рынок вышел общий проект CreditPlus и Аккордбанк — pluscard. Отметим, что эта финансовая услуга предоставляет виртуальную платежную карту с возможностью оформления кредитной линии, доступную в мобильном приложении. Это совместный продукт, объединяющий банковские услуги (открытие счета) с кредитной услугой для удобных расходных операций через мобильное приложение.
О том, как происходил запуск этого проекта и что в целом еще включает этот продукт, рассказали во время FinRetail 2025 СЕО ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль и Руководитель проекта pluscard ООО ​​"Авентус Украина" Юлия Терехова.
Первое, на чем сосредоточили внимание спикеры, это как непросто дался окончательный запуск проекта, который состоялся еще в марте 2021 года. После почти года работы его пришлось свернуть в феврале 2022 года из-за полномасштабного вторжения рф.
По словам Довгаля, перезапуск проекта произошел в апреле 2023 года. Почти полтора года работы и в сентябре 2024 года состоялось начало закрытого тестирования. На открытый тест pluscard был выведен в апреле этого года, а привлечение клиентов с рынка началось в июле.
Отдельно Довгаль предоставил статистику по рынкам онлайн-кредитования и кредитных карт. Именно благодаря этим показателям и возникла потребность в запуске pluscard, ведь спрос был.
Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт
Итак, что же такое pluscard. Это:
• более низкие процентные ставки;
• больше сумма кредита;
• простое получение средств;
• понятные условия;
• виртуальная карта + кредитный лимит до 50 тыс. гривен
• простая онлайн-регистрация
• быстрое рассмотрение заявки
• возможность использования карты в Apple Pay или Google Pay
• отсутствие платы за обслуживание/ежемесячной комиссии
• бесплатные операции путем кредитных средств: платежи, переводы и пополнения
Что касается возможностей этого продукта, то СЕО ООО «Авентус Украина» выделило следующее:
• 8 лет на рынке онлайн-кредитования, доля рынка компании — около 10%;
• успешный опыт в управлении кредитным риском и онлайн-маркетинге;
• мобильное приложение CreditPlus с более чем миллионом загрузок и рейтингом 4,8;
• работники во всех подразделениях с опытом в розничных банках.
Если брать первые результаты pluscard, то сейчас он имеет следующие показатели:
Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт
Конечно, pluscard имеет мобильное приложение. Карта этого продукта будет готова, когда вы выберете кредитный лимит, зарегистрируетесь с помощью «Дії», пройдете верификацию, а также подпишите необходимые документы.
В заключение, как отметила руководитель проекта pluscard ООО ​​"Авентус Украина" Юлия Терехова, этот проект готов к новым изменениям и вызовам, ведь рынок постоянно вносит коррективы.
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
Payment systems