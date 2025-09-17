Pluscard: что это за продукт для рынка онлайн-кредитования и кредитных карт Сегодня 13:30

В июле 2025 года на рынок вышел общий проект CreditPlus и Аккордбанк — pluscard. Отметим, что эта финансовая услуга предоставляет виртуальную платежную карту с возможностью оформления кредитной линии, доступную в мобильном приложении. Это совместный продукт, объединяющий банковские услуги (открытие счета) с кредитной услугой для удобных расходных операций через мобильное приложение.

О том, как происходил запуск этого проекта и что в целом еще включает этот продукт, рассказали во время FinRetail 2025 СЕО ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль и Руководитель проекта pluscard ООО ​​"Авентус Украина" Юлия Терехова.

Первое, на чем сосредоточили внимание спикеры, это как непросто дался окончательный запуск проекта, который состоялся еще в марте 2021 года. После почти года работы его пришлось свернуть в феврале 2022 года из-за полномасштабного вторжения рф.

По словам Довгаля, перезапуск проекта произошел в апреле 2023 года. Почти полтора года работы и в сентябре 2024 года состоялось начало закрытого тестирования. На открытый тест pluscard был выведен в апреле этого года, а привлечение клиентов с рынка началось в июле.

Отдельно Довгаль предоставил статистику по рынкам онлайн-кредитования и кредитных карт . Именно благодаря этим показателям и возникла потребность в запуске pluscard, ведь спрос был.

Итак, что же такое pluscard. Это:

• более низкие процентные ставки;

• больше сумма кредита;

• простое получение средств;

• понятные условия;

• виртуальная карта + кредитный лимит до 50 тыс. гривен

• простая онлайн-регистрация

• быстрое рассмотрение заявки

• возможность использования карты в Apple Pay или Google Pay

• отсутствие платы за обслуживание/ежемесячной комиссии

• бесплатные операции путем кредитных средств: платежи, переводы и пополнения

Что касается возможностей этого продукта, то СЕО ООО «Авентус Украина» выделило следующее:

• 8 лет на рынке онлайн-кредитования, доля рынка компании — около 10%;

• успешный опыт в управлении кредитным риском и онлайн-маркетинге;

• мобильное приложение CreditPlus с более чем миллионом загрузок и рейтингом 4,8;

• работники во всех подразделениях с опытом в розничных банках.

Если брать первые результаты pluscard, то сейчас он имеет следующие показатели:

Конечно, pluscard имеет мобильное приложение. Карта этого продукта будет готова, когда вы выберете кредитный лимит, зарегистрируетесь с помощью «Дії», пройдете верификацию, а также подпишите необходимые документы.

В заключение, как отметила руководитель проекта pluscard ООО ​​"Авентус Украина" Юлия Терехова, этот проект готов к новым изменениям и вызовам, ведь рынок постоянно вносит коррективы.

