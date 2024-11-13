Платные дороги в Чехии, Германии и Польше: сколько стоят — Finance.ua

Платные дороги в Чехии, Германии и Польше: сколько стоят Вчера 19:01 — Личные финансы

Платные дороги в Чехии, Германии и Польше: сколько стоят

Европа известна своей развитой сетью дорог. Во многих странах использование некоторых из них платное. Стоимость пользования дорогами варьируется в зависимости от страны, типа транспортного средства и протяженности участка.

Чехия

В Чехии система платных дорог базируется на использовании виньеток для легковых автомобилей (до 3,5 тонн. — Ред.). Виньетки необходимы для использования скоростных дорог и автомагистралей, таких как:

D1 (Прага — Брно);

D2 (Брно — граница со Словакией);

D5 (Прага — граница с Германией);

D8 (Прага — Дрезден, Германия).

Стоимость виньетки для автомобиля весом до 3,5 тонн будет зависеть от срока ее действия:

D — 10-дневная виньетка (действует 10 последовательных календарных дней) CZK 310 или ~12,5 евро M — 30-дневная виньетка (действует 30 последовательных календарных дней) CZK 440 или ~18 евро R — годовая виньетка (действует с 1 декабря предыдущего календарного года до 31 января следующего календарного года) CZK 1500 или ~60,5 евро

Германия

Германия является одной из немногих европейских стран, где для легковых автомобилей пользование автомагистралями остается бесплатным.

Однако существует несколько важных аспектов платных дорог, в частности плата за проезд для грузовиков, экологические зоны и некоторые туннели, для которых взимается дополнительная плата.

Плата за грузовики. В Германии действует система Toll Collect для грузовиков весом более 7,5 тонн, использующих автомагистрали и некоторые федеральные дороги. Эта система требует от водителей уплаты за каждый километр пройденной дороги.

Тарифы (ориентировочные):

стоимость за километр варьируется от 0,09 до 0,27 евро в зависимости от уровня выбросов и веса грузовика. К примеру, грузовик с классом Euro 6 платит меньше, чем транспортное средство класса Euro 0.

Экологические зоны (Umweltzonen). В крупных городах Германии введены экологические зоны (Umweltzonen), ограничивающие въезд автомобилей с высоким уровнем выбросов. Это сделано для снижения загрязнения воздуха в городах.

Как работают экологические зоны:

для въезда в эти зоны нужна специальная экологическая наклейка (Umweltplakette), подтверждающая, что автомобиль соответствует определенным стандартам экологичности;

есть три основных типа наклеек: красная, желтая и зеленая в зависимости от класса выбросов транспортного средства. Практически только автомобили с зеленой наклейкой (класс Euro 4 и выше) могут въезжать в экологичные зоны.

Штраф за въезд в зону без соответствующей наклейки может составлять до 80 евро. Наклейку можно приобрести в автосервисах, пунктах технического осмотра или онлайн. Цена — около 5−10 евро.

Платные туннели в Германии. Хотя пользование автобанами для легковых автомобилей бесплатное, несколько важных тоннелей в Германии требуют платы за проезд. Это обычно крупные инфраструктурные объекты, обеспечивающие международное или стратегическое сообщение.

Название тоннеля Стоимость проезда Тауэртунель — один из самых известных тоннелей, соединяющий Германию и Австрию через Альпы. Тоннель протяженностью более 6,5 км расположен на автомагистрали А10, которая является частью Тауэрнского автобана. ~ 12−14 евро Лердаль — самый длинный автомобильный тоннель в мире, длина около 24,5 км. Хотя он расположен в Норвегии, это популярный маршрут для водителей, путешествующих из Германии в Скандинавию через Швейцарию или Францию. ~ 20−25 евро Регенсбург расположен в Германии на автомагистрали A93 и является частью сети туннелей, соединяющих Северную и Южную Германию через Баварию. ~5 евро Пфандер соединяет Германию с Австрией и является частью автомагистрали A14. Он проходит через Альпы и обеспечивает важное сообщение между Германией и Западной Европой. ~8−10 евро

Польша

В Польше большинство автомагистралей и некоторые скоростные дороги платные как для легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств. Система оплаты на польских дорогах достаточно разветвленная и включает в себя как автоматические системы сбора платы, так и традиционные пункты оплаты.

Автомагистраль А1 (Гданьск — Торунь). Платный участок этой дороги протяженностью 152 км проходит между узлами Русоцин и Новая Весь. Стоимость проезда составляет 0,20 злотых за километр, что соответствует общей цене около 29,90 злотых (около 7 евро) за весь участок. Оплата производится на воротах или через приложение, хотя в период отпусков цены могут повышаться. С сентября 2023 года проезд для мотоциклов и легковых автомобилей весом до 3,5 тонн стал бесплатным.

Автомагистраль А2 (Светско — Конин). Эта автомагистраль имеет платный участок протяженностью 255 км с несколькими бесплатными отрезками. Стоимость проезда варьируется от 0,20 до 0,62 злотых за километр, а на участке между Новым Томышлем и Конином мотоциклисты платят половину стоимости. Для легковых автомобилей некоторые участки стали бесплатными с июля 2023 года, а для грузовиков действует оплата через систему e-Toll.

Автомагистраль А4 (Краков — Катовице). Эта дорога включает платный участок в 61 км с несколькими развязками. Оплату можно произвести через e-Toll или на воротах, но это предполагает отдельные платежи при въезде и выезде. С июля 2023 года участок между Вроцлавом и Гливице стал бесплатным для легковых авто и мотоциклов, а платным только для грузовиков.

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