Платить за электроэнергию вдвое меньше: что нужно сделать — Finance.ua

Платить за электроэнергию вдвое меньше: что нужно сделать Сегодня 20:14 — Личные финансы

В Украине семьи, которые установили двухзонные счетчики, могут в ночной период платить за электроэнергию вдвое меньше. Это позволит значительно сократить расходы на коммуналку.

Стоимость электроэнергии не изменится (в последний раз тарифы пересматривались в прошлом году). Меньше будут платить те, кто за месяц тратит до 250 кВт*часов. Каждый кВт*час будет стоить всего 1,44 грн. А вот в случае, если объем используемого тока превысит указанную норму, каждый кВт*час подорожает до 1,68 грн. Например:

если использовать в месяц 249 кВт*часов, придется заплатить 357,12 грн;

если использовать 251 кВт*час, заплатить придется уже 421,68 грн.

Идеальная ситуация: если вам удастся ограничить месячное потребление до 250 кВт*ч. Но если это сделать невозможно, рассмотрите вариант установки многозонного счетчика. На его установку придется потратить несколько тысяч гривен, но если вы планируете зимой использовать электрическое отопление (хотя бы дополнительное), у вас установлен электрический бойлер или есть электроплита, вероятно, вам стоит рассмотреть такой вариант.

Какими будут тарифы с двухзонным счетчиком:

0,5 от действующего тарифа с 23 до 7 утра;

полный тариф с 7 утра до 23.00.

Предположим, что в течение шести месяцев отопительного сезона вы тратите по 500 кВт*часов в месяц, а остальные шесть месяцев — по 300 кВт*часов. В год вам придется потратить на электроэнергию 8064 грн.

Если вы установите двухзонный счетчик, и вам удастся половину всего тока тратить в период с 23 до 7 утра (электрическое отопление и бойлер использовать ночью, стирать, гладить в ночной период или утром), ежемесячные расходы снизятся до 6048 грн.

Обозреватель По материалам:

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