Платформа UNITED24 осуществила первый сбор для восстановления учебного заведения на $1,25 миллиона — Finance.ua

Платформа UNITED24 осуществила первый сбор для восстановления учебного заведения на $1,25 миллиона Сегодня 11:09 — Казна и Политика

На фандрейзинговой платформе UNITED24 собрали 1,25 млн долларов на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Теперь 452 ребенка смогут вернуться к обучению оффлайн. Все благодаря вашей поддержке», — говорится в сообщении.

По словам Федорова, это первый сбор на восстановление учебного заведения.

Также на платформе уже начался второй, а 5 августа Андрей Шевченко вместе с Александром Зинченко проведут в Лондоне матч звезд мирового футбола Game4Ukraine.

Главная цель мероприятия — собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

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Економічна Правда По материалам:

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