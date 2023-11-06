Платежи придут, даже если квартира пустая. «Нафтогаз» обратился к украинцам за границей — Finance.ua

Платежи придут, даже если квартира пустая. «Нафтогаз» обратился к украинцам за границей Сегодня 16:00 — Личные финансы

Платежи придут, даже если квартира пустая. «Нафтогаз» обратился к украинцам за границей

Платежки за газ будут приходить, даже если в доме никто не живет, поэтому важно передавать показания ежемесячно. Находящиеся за рубежом абоненты могут передать показания, используя международный номер, или это может сделать родственник или квартирант.

Об этом сообщает « Нафтогаз Украины ».

«Важно! Передавать показания счетчика необходимо, даже если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом», — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, если этого не сделать, оператор ГРМ (гор или облгаз) может начислить объем потребленного газа на основе планового ежемесячного объема потребления.

«Во избежание этого передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика», — добавляют специалисты.

Теперь передать показания может не только сам собственник, но и, например, его родственник, квартирант.

«Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру», — отмечают в «Нафтогазе».

Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:

владелец;

квартирант;

родственник;

совладелец.

Цены на газ

В ходе военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

для населения — 7,96 гривны за кубометр;

для предприятий теплокоммунэнерго — 7,42 гривны за кубометр.

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