Платежи придут, даже если квартира пустая. «Нафтогаз» обратился к украинцам за границей — Finance.ua

Платежи придут, даже если квартира пустая. «Нафтогаз» обратился к украинцам за границей
Платежки за газ будут приходить, даже если в доме никто не живет, поэтому важно передавать показания ежемесячно. Находящиеся за рубежом абоненты могут передать показания, используя международный номер, или это может сделать родственник или квартирант.
Об этом сообщает «Нафтогаз Украины».
«Важно! Передавать показания счетчика необходимо, даже если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом», — говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, если этого не сделать, оператор ГРМ (гор или облгаз) может начислить объем потребленного газа на основе планового ежемесячного объема потребления.
«Во избежание этого передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика», — добавляют специалисты.
Теперь передать показания может не только сам собственник, но и, например, его родственник, квартирант.
«Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру», — отмечают в «Нафтогазе».
Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:
- владелец;
- квартирант;
- родственник;
- совладелец.
Цены на газ
В ходе военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:
- для населения — 7,96 гривны за кубометр;
- для предприятий теплокоммунэнерго — 7,42 гривны за кубометр.
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