Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья

Вчера 17:02Личные финансы
1581
Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жильяПлата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают внести изменения в Заключительные и переходные положения Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».
Речь идет о документе № 7175, цель которого — отменить плату за коммунальные услуги для лиц, дома которых были разрушены из-за действий оккупантов.

Кому разрешат не платить за коммуналку?

Как говорится в пояснительной записке, из-за войны большое количество многоквартирных и частных жилых домов, школ, детских садов, больниц серьезно повреждено. В отдельных городах разрушения приобрели катастрофические масштабы: поскольку в них практически не осталось жилой застройки.
В таких условиях недопустимо присылать потребителям счета за жилищно-коммунальные услуги, поскольку они фактически остались без крова.
Именно поэтому проектом закона предлагается предусмотреть, что всем потребителям, чьи жилые и/или нежилые помещения были полностью или частично разрушены в результате вооруженной агрессии рф против Украины, оплата за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и плата за абонентское обслуживание, оплата услуг по распределению (доставке) природного газа, не начисляется и не уплачивается, начиная с 24 февраля 2022 года.
По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.