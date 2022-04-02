Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья — Finance.ua

Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья

Вчера 17:02 — Личные финансы

Плата за коммуналку может быть отменена в случае разрушения жилья

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают внести изменения в Заключительные и переходные положения Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Речь идет о документе № 7175 , цель которого — отменить плату за коммунальные услуги для лиц, дома которых были разрушены из-за действий оккупантов.

Кому разрешат не платить за коммуналку?

Как говорится в пояснительной записке, из-за войны большое количество многоквартирных и частных жилых домов, школ, детских садов, больниц серьезно повреждено. В отдельных городах разрушения приобрели катастрофические масштабы: поскольку в них практически не осталось жилой застройки.

В таких условиях недопустимо присылать потребителям счета за жилищно-коммунальные услуги, поскольку они фактически остались без крова.

Именно поэтому проектом закона предлагается предусмотреть, что всем потребителям, чьи жилые и/или нежилые помещения были полностью или частично разрушены в результате вооруженной агрессии рф против Украины, оплата за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и плата за абонентское обслуживание, оплата услуг по распределению (доставке) природного газа, не начисляется и не уплачивается, начиная с 24 февраля 2022 года.

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