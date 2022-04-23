Пивной концерн AB InBev продает свою долю в производстве BUD и Corona — Finance.ua

Пивной концерн AB InBev продает свою долю в производстве BUD и Corona

Сегодня 07:18 — Фондовый рынок

Бельгийский пивной концерн Anheuser-Busch InBev продаст свою долю в российском бизнесе — в рф предприятие производит пиво под брендами BUD и Corona.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания вместе с турецкой Anadolu Efes владеет совместным бизнесом AB InBev Efes, где контрольная доля принадлежит турецкой стороне. Теперь компания заявила о продаже своей доли, и ведет переговоры с турецким партнером по поводу ее приобретения.

Кроме того, частью потенциального соглашения будет запрос AB InBev о приостановке действия лицензии на производство и продажу Bud в России.

Бельгийский концерн напомнил, что ранее отказался от всех денежных поступлений от доли в русском подразделении. Теперь компания сообщила, что по итогам первого квартала года отказалась от 1,1 млрд долларов финрезультата совместного предприятия.

Кроме того, заявил крупнейший пивной концерн мира, весь доход от продаж пива Черниговское в Британии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Дании, Австрии, Польше, Италии, Колумбии и Бразилии пойдет на поддержку гуманитарной помощи — это не менее 5 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.