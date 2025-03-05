Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане» — Finance.ua

Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане» Сегодня 02:25 — Криптовалюта

Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане»

Президент Euro Pacific Capital и критик биткоина Питер Шифф призвал Конгресс начать расследование действий президента США Дональда Трампа в сфере криптовалют.

Donald Trump, the first crypto President, just helped pull off the biggest crypto rug pull of all time. A Congressional investigation is now warranted to find out the following regarding this pump and dump scheme.



Who authored the two Sunday afternoon posts on the President's… — Peter Schiff (@PeterSchiff) March 3, 2025

Заявление эксперта прозвучало вслед за сообщениями о возможном включении SOL, XRP и ADA в крипторезерв США наряду с биткоином и Ethereum.

По словам Шиффа, посты политика на платформе Truth Social могли быть частью схемы Pump & Dump. Он назвал это «крупнейшим криптообманом в истории» и добавил, что авторство публикаций требуют проверки.

Эксперт потребовал выяснить, сколько денег вложили заранее осведомленные лица в криптовалюты XRP, ADA, SOL, BTC и ETH и какие прибыли они получили от последующей продажи.

Шифф также предложил изучить переписки сотрудников команды Трампа и тех, кто был в состоянии участвовать в подготовке публикаций. По его мнению, доступ к инсайдерской информации мог использоваться для незаконного получения прибыли.

К обсуждению подключились другие представители отрасли. Глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи поддержал Шиффа, отметив, что подобные действия наносят ущерб индустрии.

Напомним, в январе этичностью криптовалютных инициатив Трампа заинтересовались в Конгрессе, а в феврале Public Citizen призвала Минюст и Офис правительственной этики США начать расследование в TRUMP из-за возможного нарушения федеральных законов о коррупции.

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Forklog По материалам:

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