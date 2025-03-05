Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане» — Finance.ua
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Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане»

Криптовалюта
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Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане»
Питер Шифф обвинил Дональда Трампа в «крупнейшем криптообмане»
Президент Euro Pacific Capital и критик биткоина Питер Шифф призвал Конгресс начать расследование действий президента США Дональда Трампа в сфере криптовалют.
Заявление эксперта прозвучало вслед за сообщениями о возможном включении SOL, XRP и ADA в крипторезерв США наряду с биткоином и Ethereum.
По словам Шиффа, посты политика на платформе Truth Social могли быть частью схемы Pump & Dump. Он назвал это «крупнейшим криптообманом в истории» и добавил, что авторство публикаций требуют проверки.
Эксперт потребовал выяснить, сколько денег вложили заранее осведомленные лица в криптовалюты XRP, ADA, SOL, BTC и ETH и какие прибыли они получили от последующей продажи.
Шифф также предложил изучить переписки сотрудников команды Трампа и тех, кто был в состоянии участвовать в подготовке публикаций. По его мнению, доступ к инсайдерской информации мог использоваться для незаконного получения прибыли.
К обсуждению подключились другие представители отрасли. Глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи поддержал Шиффа, отметив, что подобные действия наносят ущерб индустрии.
Напомним, в январе этичностью криптовалютных инициатив Трампа заинтересовались в Конгрессе, а в феврале Public Citizen призвала Минюст и Офис правительственной этики США начать расследование в TRUMP из-за возможного нарушения федеральных законов о коррупции.
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По материалам:
Forklog
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