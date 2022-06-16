Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле — Finance.ua

Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле

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Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле

Президент Euro Pacific Capital Питер Шифф обновил свой прогноз касательно дна для цены Bitcoin и дал совет инвесторам.

В середине мая известный критик первой криптовалюты и сторонник золота спрогнозировал тест цифровым активом уровня поддержки на отметке $8000. Он обосновал это сформировавшимися на графике цены паттернами «двойная вершина» и «голова и плечи».

На этот раз Шифф обратил внимание на долгосрочный уровень поддержки в районе $5000.

«Даже если вы думаете, что в конечном итоге биткоин будет торговаться выше, трудно представить, что он сначала не протестирует долгосрочную поддержку по нижней линии. Думаю, он провалит тест. В любом случае лучше продать сейчас и купить подешевле», — прокомментировал график инвестор.

До своего предыдущего прогноза Шифф предположил падение флагмана ниже $10 000, если цена резко пробьет уровень $30 000. Более 80% участников запущенного им опроса согласились, что котировки уйдут под обозначенную отметку.

11 мая цена биткоина провалила уровень $30 000. После приблизительно месяца торговли вблизи знаковой отметки, 13 июня курс криптовалюты опустился ниже $23 000.

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