Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле — Finance.ua
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Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле

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Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевлеПитер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле
Президент Euro Pacific Capital Питер Шифф обновил свой прогноз касательно дна для цены Bitcoin и дал совет инвесторам.
В середине мая известный критик первой криптовалюты и сторонник золота спрогнозировал тест цифровым активом уровня поддержки на отметке $8000. Он обосновал это сформировавшимися на графике цены паттернами «двойная вершина» и «голова и плечи».
На этот раз Шифф обратил внимание на долгосрочный уровень поддержки в районе $5000.
Питер Шифф: лучше продать Bitcoin сейчас и купить затем дешевле
«Даже если вы думаете, что в конечном итоге биткоин будет торговаться выше, трудно представить, что он сначала не протестирует долгосрочную поддержку по нижней линии. Думаю, он провалит тест. В любом случае лучше продать сейчас и купить подешевле», — прокомментировал график инвестор.

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До своего предыдущего прогноза Шифф предположил падение флагмана ниже $10 000, если цена резко пробьет уровень $30 000. Более 80% участников запущенного им опроса согласились, что котировки уйдут под обозначенную отметку.
11 мая цена биткоина провалила уровень $30 000. После приблизительно месяца торговли вблизи знаковой отметки, 13 июня курс криптовалюты опустился ниже $23 000.
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По материалам: Forklog
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