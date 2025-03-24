Питание в школах станет бесплатным для всех учащихся (сроки) — Finance.ua

Питание в школах станет бесплатным для всех учащихся (сроки) Сегодня 10:12 — Личные финансы

Питание в школах станет бесплатным для всех учащихся (сроки)

Министерство образования Украины продолжает внедрять реформу школьного питания и сообщает, что программа бесплатного питания постепенно охватит учащихся средней и старшей школы. Таким образом, питание всех школьников будет бесплатным.

Об этом сообщает МОН.

«Продолжаем внедрять реформу школьного питания, инициированную первой леди Еленой Зеленской для обеспечения детей качественным полноценным питанием в учебных заведениях, а также формирования культуры здорового питания и распространения ее среди украинских семей» — пишет МОН.

С октября 2024 года правительство выделяет субвенцию на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. В украинских школах более 1,6 миллиона учеников уже питаются бесплатно — за счет государственной субвенции или местных бюджетов. Украина продолжает инвестировать в здоровье детей — по инициативе президента и правительства программа бесплатного школьного питания постепенно охватит учеников средней и старшей школы.

Что изменится?

С сентября 2025 года не только начальная школа, но и все учащиеся 5−11 классов в прифронтовых и приграничных областях получат бесплатное питание.

С сентября 2026 года планируется, что программа распространится на 5−6 классы во всех регионах Украины.

В последующие годы программа постепенно расширится на другие классы по всей стране.

«Одна из целей министерства — создать безопасную учебную среду в учебных заведениях. Благодаря постепенному расширению программы еще больше украинских учеников смогут бесплатно получить полезное и здоровое питание в учебных заведениях», — отметил Андрей Сташков, заместитель министра образования и науки Украины.

Для реализации программы необходимо также решить ключевые вызовы в сфере инфраструктуры столовых и пищеблоков в учебных заведениях. Среди них:

Обновить школьные столовые;

Модернизировать пищеблоки — закупить новое оборудование для приготовления здоровых блюд;

Создать учебные программы и кулинарные хабы, где повара смогут повышать квалификацию;

Создать эффективную мотивационную модель для привлечения специалистов к работе в сфере школьного питания;

Ужесточить контроль за качеством пищи — внедрить новые стандарты безопасности и пищевых продуктов.

Внедрение реформы осуществляется в сотрудничестве с Командой реформы школьного питания, которая обеспечивает экспертную поддержку и консультационное сопровождение на всех этапах реализации.

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