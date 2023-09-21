Писатели подали в суд на создателей искусственного интеллекта за нарушение авторских прав — Finance.ua
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Писатели подали в суд на создателей искусственного интеллекта за нарушение авторских прав

Мир
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Гильдия авторов и 17 известных писателей, включая Джонатана Франзена, Джона Гришема и Джорджа Мартина, подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка на создателя искусственного интеллекта ChatGPT — компанию OpenAI, из-за нарушения авторских прав.
Об этом сообщает издание The Verge.
«Все больше авторов подают в суд на OpenAI за нарушение авторских прав, присоединившись к другим авторам в судебном иске против генеративных компаний с искусственным интеллектом за использование их книг для обучения моделей ИИ», — говорится в сообщении.
Согласно жалобе, OpenAI «копировал работы истцов оптом, без разрешения и рассмотрения» и подавал материалы, защищенные авторским правом, в большие языковые модели.
Истцы утверждают, что это может нанести вред рынку писателей, получающих доход от своих произведений.
Авторы также указывают на потенциальное появление производных работ, основанных на их книгах, и приводят примеры компаний, которые сотрудничают с университетами для обучения моделей на общественных материалах.
По материалам:
Економічна Правда
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