Пинчук приобрел завод в Румынии, который приносит 73 млн евро в год

Трубно-колесный холдинг Виктора Пинчука «Интерпайп» завершил сделку по покупке завода AMTP Roman у глобального холдинга ArcelorMittal.
Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.
«Завод AMTP Roman — известный производитель бесшовных стальных труб для потребителей по всей Европе и за ее пределами. Интегрируя этот актив в свои операции, Интерпайп стремится расширить свои производственные возможности, повысить эффективность цепи поставок и обеспечить клиентам большую добавленную стоимость», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это соглашение даст холдингу и его клиентам ряд преимуществ:
  • Расширение присутствия в Европе: Покупка завода Roman укрепляет местную производственную базу «Интерпайп» внутри Европейского Союза.
  • Повышение устойчивости цепи поставок: Клиенты извлекут пользу из более диверсифицированной и надежной сети поставок.
  • Устойчивые отношения с клиентами: Клиенты завода Roman могут рассчитывать на непрерывность обслуживания с дополнительной поддержкой от глобальной сети «Интерпайп», технической экспертизой и клиентоориентированным подходом.
В пресс-службе не указали сумму и условия соглашения, сославшись на то, что данная информация является коммерческой тайной. Однако по данным румынских реестров известно, что в 2024 году AMTP Roman чистая выручка завода составила 364,9 млн румынских леи, или около €73,4 млн, убыток компании за 2024 год составил 41,8 млн леи, или €8,4 млн. Количество работников предприятия — 335 человек.
