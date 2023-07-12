Пик мотосезона продолжается: топ-20 мотоциклов и мопедов июня — Finance.ua

Пик мотосезона продолжается: топ-20 мотоциклов и мопедов июня
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в июне и определили топ моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов. Показатели оказались самыми большими с июля 2021 года.
Динамика рынка мототехники
В июне украинцы приобрели 8,1 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,5% больше, чем в мае-2023. Показатель оказался самым большим с июля 2021 года.
Среди общего количества 57,4% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 4,7 тысячи штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.
2,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 33,1% от общего количества.
Лишь 9,5% были импортированы подержанными из-за границы (773 шт.).
Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке
Самыми популярными на внутреннем рынке среди мототехники в июне были Honda (16,1%), Yamaha (13,5%) и Suzuki (9,3%).
Среди моделей самой популярной оказалась Loncin LX250 (53 шт.). На втором месте разместилась Jawa 350 (51 шт.), а на третьем — Lifan LF200 (43 шт.).
- Loncin LX250 — 53 шт.
- Jawa 350 — 51 шт.
- Lifan LF200 — 43 шт.
- Yamaha FZ-6 — 42 шт.
- Bajaj Dominar 400 — 36 шт.
- Forte FT200 — 33 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 32 шт.
- Geon Scrambler 250 — 30 шт.
- Shineray XY250 — 30 шт.
- Spark SP200 — 28 шт.
- Viper V250 — 26 шт.
- Honda CB400 — 25 шт.
- Honda CB500 — 25 шт.
- Lifan LF150 — 24 шт.
- Yamaha Jog — 23 шт.
Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы
В июне из-за границы больше всего привозили подержанные Yamaha (34,8%), Honda (31,2%) и Suzuki (14,2%).
Среди моделей наибольший спрос имели Yamaha Jog (120 шт.). На втором месте — Honda Dio (73 шт.). На третьем разместилась Yamaha Gear (19 шт.).
Самые популярные новые мотоциклы и мопеды
Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июне лидерами стали бренды Lifan (15,7%), Musstang (14,5%) и Spark (9%).
Среди моделей первой стал Musstang MT125 (314 шт.). Вторую строчку занял Lifan LF175 (263 шт.), а третью — Spark SP125C (234 шт.)
- Musstang MT125 — 314 шт.
- Lifan LF175 — 263 шт.
- Spark SP125C — 234 шт.
- Tekken 250 — 192 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт.
- Shineray XY250 — 134 шт.
- Lifan LF200 — 132 шт.
- Forte FT 125 — 113 шт.
- Lifan LF150 — 109 шт.
- Viper ZS200A — 106 шт.
- Musstang MT150 — 104 шт.
- Musstang MT200 — 104 шт.
- Lifan SR200 — 103 шт.
- Musstang MT110 — 94 шт.
- Spark SP200 — 86 шт.
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