Пик мотосезона продолжается: топ-20 мотоциклов и мопедов июня — Finance.ua

Пик мотосезона продолжается: топ-20 мотоциклов и мопедов июня Сегодня 02:46 — Технологии&Авто

Пик мотосезона продолжается: топ-20 мотоциклов и мопедов июня

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в июне и определили топ моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов. Показатели оказались самыми большими с июля 2021 года.

Динамика рынка мототехники

В июне украинцы приобрели 8,1 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,5% больше, чем в мае-2023. Показатель оказался самым большим с июля 2021 года.

Среди общего количества 57,4% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 4,7 тысячи штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

2,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники заключили на внутреннем рынке, что составило 33,1% от общего количества.

Лишь 9,5% были импортированы подержанными из-за границы (773 шт.).

Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Самыми популярными на внутреннем рынке среди мототехники в июне были Honda (16,1%), Yamaha (13,5%) и Suzuki (9,3%).

Среди моделей самой популярной оказалась Loncin LX250 (53 шт.). На втором месте разместилась Jawa 350 (51 шт.), а на третьем — Lifan LF200 (43 шт.).

Loncin LX250 — 53 шт. Jawa 350 — 51 шт. Lifan LF200 — 43 шт. Yamaha FZ-6 — 42 шт. Bajaj Dominar 400 — 36 шт. Forte FT200 — 33 шт. Yamaha Drag Star 400 — 32 шт. Geon Scrambler 250 — 30 шт. Shineray XY250 — 30 шт. Spark SP200 — 28 шт. Viper V250 — 26 шт. Honda CB400 — 25 шт. Honda CB500 — 25 шт. Lifan LF150 — 24 шт. Yamaha Jog — 23 шт.

Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы

В июне из-за границы больше всего привозили подержанные Yamaha (34,8%), Honda (31,2%) и Suzuki (14,2%).

Среди моделей наибольший спрос имели Yamaha Jog (120 шт.). На втором месте — Honda Dio (73 шт.). На третьем разместилась Yamaha Gear (19 шт.).

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июне лидерами стали бренды Lifan (15,7%), Musstang (14,5%) и Spark (9%).

Среди моделей первой стал Musstang MT125 (314 шт.). Вторую строчку занял Lifan LF175 (263 шт.), а третью — Spark SP125C (234 шт.)

Musstang MT125 — 314 шт. Lifan LF175 — 263 шт. Spark SP125C — 234 шт. Tekken 250 — 192 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт. Shineray XY250 — 134 шт. Lifan LF200 — 132 шт. Forte FT 125 — 113 шт. Lifan LF150 — 109 шт. Viper ZS200A — 106 шт. Musstang MT150 — 104 шт. Musstang MT200 — 104 шт. Lifan SR200 — 103 шт. Musstang MT110 — 94 шт. Spark SP200 — 86 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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