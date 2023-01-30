Philips сокращает еще 6 тысяч рабочих мест — Finance.ua
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Philips сокращает еще 6 тысяч рабочих мест

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Нидерландская компания Royal Philips сокращает еще 6 тысяч рабочих мест свыше сокращения 4 тысяч, анонсированного в прошлом году для уменьшения затрат компании.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отметка в 6 тысяч рабочих мест составляет около 8% от общего количества штата компании. Потребность в массовых сокращениях связана с тем, что нидерландский производитель медицинского оборудования начинает сокращение своих расходов.
Кроме того, компания сокращает расходы, чтобы компенсировать расходы, связанные с отзывом с рынка дефектных устройств для сна.
Philips начала первый отзыв своей продукции в июне 2021 года и зарезервировала сумму около 885 млн евро после того, как исследователи связали пену в CPAP-аппаратах компании с раком и респираторными заболеваниями. В понедельник компания сообщила, что увеличивает эти резервы на 85 млн евро.
Сокращения прибавляются к уже анонсированным в прошлом году сокращениям 4 тысяч рабочих мест, что, по словам представителей Philips, приведет к сокращению расходов на сумму около 300 млн евро в ближайшие кварталы.
В этом году Philips ожидает низкий однозначный рост сопоставимых продаж и высокую однозначную скорректированную маржу операционной прибыли. Компания также сообщила о лучших, чем ожидалось, продажах и операционной прибыли в четвертом квартале.
По материалам:
Економічна Правда
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