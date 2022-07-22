Philip Morris планирует уйти из россии до конца 2022 года — Finance.ua
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Philip Morris планирует уйти из россии до конца 2022 года

Фондовый рынок
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Один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке Philip Morris International — производитель популярных марок сигарет L&M и Marlboro и бездымных систем нагрева табака Iqos — уйдет из рф до конца 2022 года.
Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор компании Яцек Ольчак.
По его словам, свернуть бизнес — это «достаточно сложный процесс», завершить его компания сможет до конца года.
Ольчак добавил, что российский рынок для Philip Morris седьмой по величине, а доля продукции табачной компании на российском рынке составляет 27%. PMI в марте заявила, что приостановит инвестиции в россии и сократит производство в стране из-за войны в Украине.
PMI — один из крупнейших игроков на мировом табачном рынке: компания производит сигареты марок Marlboro, L&M, Parliament и других, системы нагрева табака Iqos и альтернативные системы доставки никотина.
При этом Marlboro — самая популярная марка сигарет в мире.
По материалам:
Економічна Правда
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